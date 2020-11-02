На высоте от 1600 м над уровнем моря в ночь на 2 ноября выпал первый снег, глубина снежного покрова на гребне горы Аибга достигает 23 см.
В горах Сочи выпал первый снег
Температура воздуха – минус 3 градуса. Выпадение снега сопровождалось метелью: порывы юго-западного ветра на гребне Аибги минувшим вечером достигали 18 м/с, ночью — до 13 м/с.
Снегопад для первых чисел ноября — явление типичное. Обычно в это время в горах Кавказа ложится первый снег.
Открытие горнолыжного сезона в горах намечено на 18 декабря.
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