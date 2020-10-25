Объявлены программа и состав жюри VIII Российско-Британского Сочинского Международного кинофестиваля и кинопремии ИРИДА (SIFFA 2020)

Основной площадкой VIII Международного кинофестиваля и кинопремии SIFFA 2020 станет киноконцертный (Бальный) зал Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi (г. Адлер, ул. 65 Лет Победы, 50).

Церемония открытия пройдет 3 ноября в Зимнем театре Сочи (г. Сочи, ул. Театральная, 2).

Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского фонда культуры, Министерства культуры Краснодарского края, Администрации города Сочи, Россотрудничества в Великобритании, Посольства Российской Федерации в Великобритании, Collection Paradise Resort & Spa Sochi, Sindika Film Productions Co, а также известных кинематографистов и деятелей искусств.

Программа кинофестиваля

Программа кинофестиваля в этому году, несмотря на пандемию, расширена и теперь включает четыре конкурса: основной конкурс полнометражных игровых фильмов, конкурс полнометражного документального кино, конкурс короткометражных фильмов (документальные, игровые, анимационные) и конкурс «Телефонное кино», который проходит впервые.

Всего в рамках мероприятий в этом году будет показано свыше 50 российских и зарубежных картин, среди которых участники и победители престижных международных кинофестивалей в Торонто, Берлине, Локарно, Москве и др.

Программа основного конкурса включает пять дебютов, для лучшего из которых предусмотрена специальная награда кинофестиваля «Приз имени Веры Глаголевой за лучший дебют».

«В программе фестиваля этого года представлен широчайший спектр картин: фильмы отличаются большим страновым и культурным разнообразием, и мы старались представить картины, гуманистическая направленность которых является приоритетом для создателей.

Отдельно в фильмах-конкурсантах поднята женская тема, что, безусловно, отвечает сегодняшним тенденциям в кинематографе», – отмечает программный директор VIII Международного кинофестиваля SIFFA 2020 Нина Кочеляева.

Впервые в России в рамках фестиваля будет показана китайская картина «Люблю тебя навсегда», вышедшая на экране в Китае в августе 2020 г. после пандемии и в первый уикенд, показав рекордные цифры, собравшая 38 миллионов долларов США. Фильм «Подъезды» американского режиссера Эндрю Ана, отмеченный наградами Берлинского международного кинофестиваля и Международного кинофестиваля Трайбека в Нью-Йорке также будет показан впервые в нашей стране.

Кроме того, первый раз в России зрители увидят фильмы «Марьям» – дебютную работу казахстанского режиссера Шарипы Уразбаевой, две британские картины: «Палиндром» (экспериментальную, провокационную ленту, исследующую психологию современного художника, реж. Маркус Флеммингс) и «Прекрасное утро»(тонкое наблюдение за взаимоотношениями трех поколений женщин, оказавшихся на берегу моря в тихом британском городке, реж. Флавия Каза).

Большой честью для фестиваля стала возможность показать в программе основного конкурса картину Андрея Зайцева «Блокадный дневник», завоевавшую Гран-при 42-го Московского международного кинофестиваля.

«Приз за лучший дебют на нашем фестивале носит имя Веры Глаголевой, и особо приятно, что мы связаны с ней благо-даря ее внучке Полине Симачевой, сыгравшей одну из ключевых ролей в этой кар-тине. Что касается программы фестиваля, то в этом году, несмотря на все ограничения, она собрала не просто хорошие картины, а фильмы, которые уже успели нашуметь за рубежом – в Китае и США.

Будут и премьерные показы, и фильмы, которые, по прогнозам экспертов, будут номинированы на «Оскар»», – комментирует программу мероприятий учредитель и президент кинофестиваля SIFFA Любовь Балагова-Кандур.

Программа документального конкурса включает 7 полнометражных документальных фильмов, содержание которых также отличается глубоким гуманистическим посылом, будь то личные истории и переживания (ленты«Я счастлива», «Мой счастливый номер – черный»), поиски своей идентичности и своего места в жизни («Обитель. Кто мы?», «Вторичный мир»), попытка ответить на вопрос, что такое лидеры культурной жизни и что изменяется благодаря им («Здесь пахнет ладаном» о Тендере Курентзисе).

Особое место в документальной программе фестиваля занимают истории детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях в разных уголках земного шара («Запрещенные дети», «Слезы и мечты»), горе и радость маленьких жителей нашей планеты приковывает к себе взгляды и режиссеров, и кинозрителей.

Детям на фестивале традиционно уделяется особое внимание. Так, в этом году для них подобрана обширная анимационная программа «ВГИК.АНИМАЦИЯ», куда включены вгиковские студенческие курсовые и дипломные работы.

Новшеством программы фестиваля стал конкурс «Телефонное кино», появлением которого организаторы хотят привлечь внимание не только к новым технологиям, но и к новым условиям создания фильмов в эпоху пандемии и глобального карантина. Еще одним элементом фестиваля этого года станет программа «В фокусе – регион».

Жюри кинофестиваля

Сооснователь Кинофестиваля, Почетный Президент Жюри – телевизионный продюсер и режиссер Мохи Кандур.

Председатель жюри Основного Конкурса SIFFA 2020 – режиссер, сценарист, актер, педагог, Народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко.

Сопредседатель Жюри Основного Конкурса – актриса Ди Андерсон.

Члены жюри Основного Конкурса:

актриса Дебби Арнольд;

актриса Розита Ройс;

скрипач и музыкальный педагог, общественный деятель; кандидат искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель искусств РФ Валерий Ворона;

актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Шевельков.

Председатель жюри Конкурса документальных фильмов – киновед, профессор ВГИК, кандидат искусствоведения Татьяна Яковлева.

Члены жюри Конкурса документальных фильмов:

актер Питер Феррис;

продюсер Наталья Иванова.



Председатель жюри Конкурса короткометражных фильмов – кинопродюсер Стивен Мао.

Члены жюри Конкурса короткометражных фильмов:

Заслуженная артистка России, Народная артистка Южной Осетии Оксана Сташенко;

режиссер, продюсер, сценарист, создатель телесериалов, документальных и короткометражных фильмовКарл Бардош.

Музыкальный фестиваль «ИРИДА»

В этом году кинофестиваль отмечает свое пятилетие, и это событие будет специально отмечено – обычная обширная музыкальная часть фестиваля в этом году благодаря поддержке Российского фонда культуры переросла в Музыкальный фестиваль «ИРИДА» (художественный руководитель В.И. Ворона), который порадует офлайн и онлайн зрителей обширной программой, в которую войдут кинопоказы с музыкальным сопровождением, творческие вечера и мастер-классы, симфонические и эстрадные концерты, а также круглые столы, посвященные исследованию культуры и музыки в Российской Федерации.

В программу музыкального фестиваля также войдут кинопоказы:

кинокомпозиция «Посвящение Кавказу», которая будет исполнена в сопровождении Оркестра народных инструментов «Русский сувенир» им. П.И. Нечепоренко в день открытия музыкального фестиваля;

кинокомпозиция «Памяти жертв фашизма и войны», которая будет показана в сопровождении Сочинского симфонического оркестра под управлением О. Солдатова, который исполнит Камерную симфонию Д. Шостаковича с одноименным названием (ор. 110а).

С музыкальным сопровождением также будет показан фильм «Черкес» (реж. Мохий Кандур, 2017 г.).

Фильмом закрытия музыкального фестиваля станет документальная лента «Готфрид Гасанов. Маэстро Гор» об известном дагестанском композиторе.

Полный список картин

Основной конкурс

Фарида / Farida (реж. Ксения Лагутина, Россия-Азербайджан, 2020, 12+) (дебют)

Марьям (реж. Шарипа Уразбаева, Казахстан, 2019, 16+) (дебют)

Далекая земля (реж. Эркан Язычи, Турция, 2020,) (дебют)

Палиндром (реж. Маркус Флеммингс, Великобритания, 2019, 18+)

Утренняя красота (реж. Флавия Каза, Великобритания / UK, 2020) (дебют)

Блокадный дневник (реж. Андрей Зайцев, Россия, 2020)

Залиния (реж. Вадим Дубровицкий, Россия, 2019)

История одной картины (реж. Руслан Магомадов, 2020, Россия, Русский-Французский-Чеченский) (дебют)

Подъезды (режиссер Андрю Ан, 2019, США)

Люблю тебя навсегда (реж. Тингтинг Яо, 2020, Китай)

Конкурс документального кино

Я счастлива (реж. Мила Некрасова, Настя Коркия, Россия, 2020, 12+)

Вторичный мир (реж. Александра Пустыннова, Россия, 2020, 16+) (дебют)

Здесь пахнет ладаном (реж. Саша Крецан, 2019, Россия, 12+)

Мой счастливый номер – черный (реж. Атмабод, 2019, Индия, 18+) (дебют)

Слезы и мечты (реж. Лия Бельтрами Джованации, 2019, Италия, Таиланд, 12+)

Обитель. Кто мы? (реж. Элла Тухарели, 2019, Россия, 6+)

Запрещенные дети (реж. Евдокия Москвина, 2019, Россия, 16+)

Конкурс короткометражных фильмов – Перспективы

Гандо (реж. Теймур Гадери, 2020, Иран, 12+)

Музыка Гоа (реж. Аким Салбиев, 2020, Россия, 12+)

Теленок (реж. Виктория Рунцова, 2019, Россия, 6+)

Это я (реж. Лили Модебадзе, 2020, Россия, 6+)

Я завтра не могу (реж. Ольга Кашицына, 2020, Россия, 12+)

Очень важный день (реж. Олеся Алейникова, 2019, Россия, 12+)

Метро (реж. Валентин Тютерев, 2019, Россия, 6+)

Тандем (реж. Вероника Пит, 2020, Великобритания)

Дорога (реж. Владимир Пархоменко, 2019, Россия, 12+)

Cell_cinema – конкурсная программа

Бабушкины сказки (реж. Сати Балагова, 2020, Россия, 6+)

Только одну ночь (реж. Лили Бордан, 2020, США, Венгрия, 12+)

Корни (реж. Зои Флорош, 2020, США, 6+)

Зеленое платье (реж. Юлия Соловьева, 2020, Россия, Германия, 16+)

В фокусе – регион

Дороги мира и войны (реж. Артур Кенчешаов, 2019, Россия, 12+)

Даргинцы. Сердце гор (реж. Антон Малашенко, 2018, Россия, 16+)

Энгече (реж. Валентин Вяткин, 2020, Россия, 6+)

Герои вне времени (реж. Михаил Пайкин, 2020, Россия, 12+)

Мак (реж. Екатерина Черная, 2019, Россия, 6+)

Готфрид Гасанов. Маэстро гор (реж. Алексей Артемьев, Ольга Мурзина, 2019, Россия, PG)

Черкес (реж. Мохи Кандур, 2010, Иордания, 12+)

Специальные показы

Белый тигр (реж. Карен Шахназаров, 2012, Россия, 12+)

Авиаторы победы – Непридуманные истории подвигов (реж. Денис Кирис, 2019, Россия, 6+)

Эхо в облаках (реж. Надежда Шибалова, 2019, Россия, 6+)

Летчик милостью Божией (реж. Галина Дудкина, 2018, Россия, 12+)

День защиты детей (реж. Лариса Стадлер, 2018, Россия, 12+)

Музеология со вкусом моря (реж. Виктор Кислов, 2020, Россия, 12+)

Современное искусство. Цена вопроса (реж. Игорь Уланов, 2019, Великобритания, 12+)

SiFFA – детям. ВГИК-анимация

Красношейка (реж. Кристина Лагутенко, 2019, Россия, 6+)

Письма куклы (реж. Наталья Грофпель, 2016, Россия, 6+)

Сюрприз (реж. Рустам Корнаушкин, 2013, Россия, 6+)

Страницы страха (реж. Дина Великовская, 2010, Россия, 6+)

Посмотрите вверх (реж. Светлана Подъячева, 2009, Россия, 6+)

Наше все (реж. Елена Воронцова, 2012, Россия, 6+)

Подожди, пожалуй (реж. Елизавета Скворцова, 2002, Россия, 6+)

Аккредитация СМИ и дополнительная информация:

+7 (916) 720 3166, vantomenko@gmail.com (Виктория Антименко)

Официальный сайт фестиваля: http://siffarussuk.com .

Instagram: http://www.instagram.com/sochifilmawards .

Информационные партнеры фестиваля: Пресс-Группа Посольства России в Великобритании, Россотрудничество в Великобритании, Timeout, Киноафиша, Ревизор.ру, Русское радио Сочи, Макс фм, Собака.ru Сочи, IDOL magazine.