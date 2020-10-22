Более 4,6 миллионов туристов принял Сочи с начала года

– Бархатный сезон в Сочи в самом разгаре, загрузка в средствах размещения остается достаточно высокой: 104 тысячи туристов находятся в городе на сегодняшний день, это высокая цифра для середины октября, средняя загрузка отелей и санаториев составляет рекордные 77%.

Несмотря на большое количество гостей, на курорте сохраняется стабильная, контролируемая обстановка, связанная с новой коронавирусной инфекцией, благодаря соблюдению предприятиями санаторно-курортной отрасли всех рекомендаций Роспотребнадзора, – рассказала директора департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

По прогнозам департамента курортов и туризма, до конца октября сочинские гостиницы и санатории будут загружены на 72-74%. На ноябрь специалисты также ожидают, что отели будут заполнены более чем наполовину, некоторые – до 68%.

Ирина Сизова