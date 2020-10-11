Сочи снова лидирует среди всех туристических направлений: отели достигли пиковой загрузки 

Как сообщает "Рамблер", средняя загрузка отелей в Сочи в период осенних каникул 2020 года составит около 80%.
В октябре туроператоры фиксируют рост спроса по сравнению с прошлогодними показателями.
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Как сообщает "Рамблер", средняя загрузка отелей в Сочи в период осенних каникул 2020 года составит около 80%.
В октябре туроператоры фиксируют рост спроса по сравнению с прошлогодними показателями.
По информации Национального туроператора АЛЕАН, на даты с 5 по 18 октября на Сочи приходится 34% от всех продаж.
В прошлом году эта доля составляла 21%. В целом спрос на эти даты, по данным компании, вырос ровно в 2 раза.
Наибольшая загрузка — более 80% приходится на отели Адлера, центрального Сочи, поселка Лоо.
Близки к 100% загрузке и отели Красной Поляны.
В настоящее время на прием гостей на курорте работает около 1,7 тыс. средств размещения: санатории и пансионаты, крупные гостиничные комплексы, малые средства размещения.
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