Сочи снова лидирует среди всех туристических направлений: отели достигли пиковой загрузки 

По информации Национального туроператора АЛЕАН, на даты с 5 по 18 октября на Сочи приходится 34% от всех продаж.

В прошлом году эта доля составляла 21%. В целом спрос на эти даты, по данным компании, вырос ровно в 2 раза.

Наибольшая загрузка — более 80% приходится на отели Адлера, центрального Сочи, поселка Лоо.

Близки к 100% загрузке и отели Красной Поляны.

В настоящее время на прием гостей на курорте работает около 1,7 тыс. средств размещения: санатории и пансионаты, крупные гостиничные комплексы, малые средства размещения.