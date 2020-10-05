Спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp планируют провести в горах Сочи на «Роза Хутор» с 26 марта по 4 апреля

- Несмотря на отмену фестиваля в 2020-м году из-за пандемии, удалось перенести на 2021-й год ожидаемое DJ-set выступление французского дуэта The Blaze, чьи музыкальные видео на острые социальные темы собирают на YouTube по полсотни миллионов просмотров, а график их концертного тура расписан на несколько лет вперед.

Помимо хэдлайнера в лайнапе объявлено выступление Юрия Бардаша (бывшего солиста и продюсера группы “Грибы) с сольным проектом Youra, шоукейсы модных музыкальных комьюнити: System 108 со специальными гостями из Голландии, основателями фестиваля DEKMANTEL - дуэтом Dekmantel Soundsystem, Encore, Leveldva, Powerhouse, SLOWDANCE и другие артисты, - отмечают организаторы.

Приобрести пакет участника можно уже сейчас. На сайте www.newstarcamp.ru стартовали продажи “Early Bird” туров по специальной цене.

В пакет входит проживание в отеле, ски-пасс и браслет участника, дающий бесплатный доступ ко всем активностям.

Программа фестиваля доступна в инстаграме фестиваля, на сайте мероприятия и на сайте партнеров: quiksilver.ru , rosaski.ru .

Ирина Сизова