Quiksilver New Star Camp – 10-дневный спортивно-музыкальный фестиваль, каждый год собирающий на курорте тысячи участников.
Спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp планируют провести в горах Сочи на «Роза Хутор» с 26 марта по 4 апреля
В 2019 году его признали лучшим в России по версии профессиональной ежегодной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций BEMA. В 2021 году фестиваль пройдет уже в одиннадцатый раз.
Гостей ждут вечеринки, диджей-сеты и живые выступления артистов, соревнования по горным лыжам и сноуборду, мастер-классы, катание с райдерами, сноупарк, лекции, йога и многое другое.
- Несмотря на отмену фестиваля в 2020-м году из-за пандемии, удалось перенести на 2021-й год ожидаемое DJ-set выступление французского дуэта The Blaze, чьи музыкальные видео на острые социальные темы собирают на YouTube по полсотни миллионов просмотров, а график их концертного тура расписан на несколько лет вперед.
Помимо хэдлайнера в лайнапе объявлено выступление Юрия Бардаша (бывшего солиста и продюсера группы “Грибы) с сольным проектом Youra, шоукейсы модных музыкальных комьюнити: System 108 со специальными гостями из Голландии, основателями фестиваля DEKMANTEL - дуэтом Dekmantel Soundsystem, Encore, Leveldva, Powerhouse, SLOWDANCE и другие артисты, - отмечают организаторы.
Приобрести пакет участника можно уже сейчас. На сайте www.newstarcamp.ru стартовали продажи “Early Bird” туров по специальной цене.
В пакет входит проживание в отеле, ски-пасс и браслет участника, дающий бесплатный доступ ко всем активностям.
Программа фестиваля доступна в инстаграме фестиваля, на сайте мероприятия и на сайте партнеров: quiksilver.ru, rosaski.ru.
Ирина Сизова
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