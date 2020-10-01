В этом году россияне для зимнего отдыха выбирают преимущественно горнолыжные курорты Сочи

Как отметил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в эфире НСН, такой спрос объясняется закрытыми границами и небольшим количеством раскрученных горнолыжных курортов на территории России.

«Люди планировали отдыхать, хотели отдыхать, поддерживать привычный и активный стиль жизни.

А хороших и раскрученных горнолыжных курортов в России на сегодняшний день не так много.

Пока нет понимания, будут ли работать зарубежные курорты зимой, будут ли они доступны россиянам в связи с закрытием границ.

Поэтому аудитория сейчас перераспределяется на внутренний рынок», – сказал он.