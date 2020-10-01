Темпы бронирования отелей в Сочи на предстоящий зимний период возросли в три раза по сравнению с прошлогодними сезонами.
В этом году россияне для зимнего отдыха выбирают преимущественно горнолыжные курорты Сочи
Как отметил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в эфире НСН, такой спрос объясняется закрытыми границами и небольшим количеством раскрученных горнолыжных курортов на территории России.
«Люди планировали отдыхать, хотели отдыхать, поддерживать привычный и активный стиль жизни.
А хороших и раскрученных горнолыжных курортов в России на сегодняшний день не так много.
Пока нет понимания, будут ли работать зарубежные курорты зимой, будут ли они доступны россиянам в связи с закрытием границ.
Поэтому аудитория сейчас перераспределяется на внутренний рынок», – сказал он.
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