Конференция NAOS в Сочи.

С 3 по 5 июня 2025 года в Сочи состоится вторая научно-практическая конференция PRO NAS, организованная французской дерматологической компанией NAOS, известной своими брендами Bioderma, Institut Esthederm и Etat Pur. Мероприятие объединит специалистов в области дерматологии и косметологии для обсуждения актуальных вопросов улучшения качества жизни пациентов, продления молодости кожи и интеграции принципа экобиологии. Конференция станет площадкой для обмена опытом, рассмотрения современных методов лечения и новых подходов в уходе за кожей.

В 2025 PRO NAS будет посвящена современным методам терапии акне, атопического дерматита и розацеа. Также участники смогут узнать о комбинированных протоколах аппаратной, инъекционной косметологии и космецевтики, а также о новых подходах к коррекции возрастных изменений кожи.

Среди спикеров конференции — ведущие эксперты в области дерматологии, которые поделятся своими знаниями и опытом.

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