Что где есть (и пить!) в Сочи на каникулах.

Мидии из дровяной печи, пицца «Пиканте», тальятелле и лимончелло сприц в Trattoria Fettuccine

В траттории не прекращают кипеть гастрономические страсти, а все потому, что шеф-повар Даниэле Бенедетти подготовил к новогодним каникулам парочку фирменных сюрпризов. Первая рекомендация от маэстро - запеченные в дровяной печи мидии с соусом из горгонзолы в подаче от шефа. Если бы это был музыкальный фестиваль, то запеченные мидии в дровяной печи явно стали бы его хэдлайнером, взяв на разогрев пару бокалов белого сухого или игристого. Далее следуем подсказкам шефа и останавливаемся на тальятелле с розовыми томатами и сыром страчателла. Яркий вкус томатов перекликаясь с нежной страчателлой позволяет на несколько секунд прикрыть глаза и окунуться в воспоминания о незабываемых путешествиях по солнечной Италии, когда из забот только выбор лучшего места для завтрака. Нотка беззаботности и авантюризма — идеальные ингредиенты для новогодних каникул.

Личная рекомендация от Даниэле Бенедетти - пицца «Пиканте». Изысканный вкус любимого всеми блюда, вечная классика, которая не может не надоесть.

Собраться с силами поможет двоюродный итальянский брат коктейля aperol spritz - лимончелло сприц. Сочетание домашнего лимончелло, проссеко и небольшого количества содовой хорошенько согреет и взбодрит перед чередой новогодних ивентов.

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