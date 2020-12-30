Что где есть (и пить!) в Сочи на каникулах.

12 мест, которые серьезно подготовились к новогодним праздникам. Куда идти и что пробовать? Читайте в нашем обзоре.
Шаурма с телятиной, стейк «Рибай» и бокал красного в в стейк-хаусе «Шеф»
Зож-позитивным просим зажмурить глаза, потому что сейчас будет сочно и с мясом. В стейк-хаусе «Шеф» предлагают провести новогодние праздники по-сочински, а это значит, не отказывая себе в удовольствии побаловаться фирменной шаурмой с телятиной и айраном. Гостям с серьезным аппетитом рекомендуем обратить внимание на стейк «Рибай» из мраморной говядины в сопровождении парочки бокалов отменного красного вина.
* С 31 декабря по 1 января стейк-хаус "Шеф" не работает.
Шаурма с манго и манговый шейк в Eger Food
Надвигается тропический ураган в праздничном меню Eger Food. Блюда на основе манго придутся по вкусу ценителям неординарного стрит-фуда. В новогодние каникулы рекомендуем отведать шаурму с мангово-арахисовым соусом собственного приготовления. Для полноты вкуса добавили маринновые огурчики, расплавленный сыр на гриле, рубленную курицу в фирменном маринаде и конечно кусочки спелого манго. Напиток также следует выбрать с про-тропическим настроением и остановиться на манговом шейке, приготовленном по народному вьетнамскому рецепту.
Жареные осьминоги и бокал белого в Mare d'Amore
Осьминоги мини с водорослями чука - вкуснейшая закуска, которая особенно понравится любителям морепродуктов.
Насыщенный вкус, невероятный аромат, тонкий вкус - эта идея точно достойна меню ресторана.
Для вдохновения в Mare d'Amore добавили лист кафира, который при обжарке даёт превосходную ароматику дымного края осьминогов. Рекомендуем дегустировать закуску с бокалом охлаждённого белого вина. С этим блюдом вы окунетесь в зимнюю атмосферу морского ресторана.
All day breakfast и горячий шоколад в «Прованс»
Чего точно будет не хватать в новогодние праздники, так это завтраков без временных ограничений и именно за ними следует отправиться в кофейню «Прованс». Яичницу с хрустящим тостом, творожную запеканку как из детства и домашние сырники со сметаной можно попробовать с 8:00 и до самого закрытия заведения. В сопровождение выбираем горячий шоколад или чашечку ароматного кофе. Кстати, в кофейне каждая 6-ая порция кофе в подарок, а 1 января всем гостям приготовили комплимент в виде бокала шампанского.
Прошутто Крудо и мандариновый чай в Trattoria 540
Чем пахнут новогодние праздники? Конечно же мандаринами! А теперь представьте, вы заходите с компанией друзей согреться в ресторане Trattoria 540 после катания на лыжах. Выпиваете ароматный, мандариновый чай и чувствуете, как тепло разливается по вашему телу и согревает изнутри. На 2-3 день января, когда салаты надоели, а на закуски смотреть не хочется, предлагаем отведать сытную пиццу «Прошутто Крудо». Сочетание томатного соуса, пармезана, моцареллы, пармы, орегано и рукколы на тончайшем тесте, как глоток свежего воздуха после новогоднего застолья. Но и это еще не все! Ранние подъёмы и приготовления завтраков на праздничные каникулы не доставляют никакого удовольствия, поэтому в траттории позаботились об этом и сделали время для завтрака максимально удобным. Первый приём пищи стартует с 9:00 и длится до 14:00. В меню поджидают вкуснейшие, воздушные панкейки, которые подаются со сгущенным молоком либо шоколадным топпингом.
Тревел-ассорти завтраков и истинная арабика в «Голливуд»
Пока границы снова закрывают, толком не успев их открыть, устраиваем тур за классическим английским завтраком в кофейню «Голливуд». Все, как и подобает настоящим аристократам: воздушный скрэмбл, обжаренные охотничьи колбаски, фасоль, кусочки тоста, жаренный бекон, шампиньоны, помидоры, зелень и лист салата. Но не спешим расходиться, потому что на очереди трапеза made in USA. Сытный картофельный драник, обжаренный бекон с помидорами под нежнейшей глазуньей с кусочками тоста и зеленью возможно попробовать даже не открывая визу в Штаты, там же в кофейне. Ну и конечно для эстетически-направленных европейцев рекомендуем завтрак аля France с классическим круассаном, обжаренными креветками в соусе, рукколой, сливочным сыром и огурцом. Любая утренняя трапеза не будет считаться завершенной без глотка свежесваренного кофе. В «Голливуд» угостить напитком будет уместно даже суперзвезду, потому что богатый и сбалансированный вкус обеспечивает ему первоклассный сорт зерна из 100% арабики.
Мидии из дровяной печи, пицца «Пиканте», тальятелле и лимончелло сприц в Trattoria Fettuccine
В траттории не прекращают кипеть гастрономические страсти, а все потому, что шеф-повар Даниэле Бенедетти подготовил к новогодним каникулам парочку фирменных сюрпризов. Первая рекомендация от маэстро - запеченные в дровяной печи мидии с соусом из горгонзолы в подаче от шефа. Если бы это был музыкальный фестиваль, то запеченные мидии в дровяной печи явно стали бы его хэдлайнером, взяв на разогрев пару бокалов белого сухого или игристого. Далее следуем подсказкам шефа и останавливаемся на тальятелле с розовыми томатами и сыром страчателла. Яркий вкус томатов перекликаясь с нежной страчателлой позволяет на несколько секунд прикрыть глаза и окунуться в воспоминания о незабываемых путешествиях по солнечной Италии, когда из забот только выбор лучшего места для завтрака. Нотка беззаботности и авантюризма — идеальные ингредиенты для новогодних каникул.
Личная рекомендация от Даниэле Бенедетти - пицца «Пиканте». Изысканный вкус любимого всеми блюда, вечная классика, которая не может не надоесть.
Собраться с силами поможет двоюродный итальянский брат коктейля aperol spritz - лимончелло сприц. Сочетание домашнего лимончелло, проссеко и небольшого количества содовой хорошенько согреет и взбодрит перед чередой новогодних ивентов.
Мурманский гребешок, осьминог и капучино из морепродуктов в «Про рыбу»
Рыбный ресторан с безрубежным видом на набережную Олимпийского парка окончательно отошел от традиций и собирается угощать гостей праздничным морским меню от бренд-шефа Андрея Лазарева. Коллекция sea food начинается с авторского микса из мурманского гребешка, кефали, груши, мусса лемонграсса и яркой настурции. Альтернативный вариант для поклонников морской кухни – блюдо из осьминога, топинамбура и шпината. Ну и главный хитмейкер - капучино из морских гребешков (что? Да!), пенки из картофеля и копчёного сыра, попкорна из чечила.
*Новое меню доступно с 15 января.
Ризотто Венере с морепродуктами, телячьи щечки, цветочный гимлет и мандариновый беллини в Alpika apres ski
Горно-туристический центр «Альпика Газпром» готовит премьеру – свой профранцузский apres ski и, учитывая мощный лайнап будет не только интересно, но еще и вкусно. Создатели, совместно с бренд-шефом проекта Игорем Котовым, постарались учесть предпочтения ценителей старой Европы и собрали идеальную пару – ризотто Венере с морепродуктами и мандариновый беллини с акцентом на сезонность. В следующем, согревающем тандеме рекомендуем попробовать телячьи щечки с картофельным пюре и шпинатом и цветочный гимлет на основе джина.
Брауни с клюквой, смородиновый пирог, хэндмэйдовый круассан и эспрессо в «Аромат Корицы»
Торжество сладкого наблюдается в кофейне «Аромат Корицы» на протяжении всех праздничных дней. Начинаем с брауни насыщенного клюквой и миндалём. Этот деликатный десерт с бельгийским шоколадом, печётся 3 часа на низких температурах, поэтому получается таким сочным и нежным. Для большой компании рекомендован смородиновый пирог с кисло-сладкой начинкой и совсем никуда без фирменных круассанов, которые здесь выпекают вручную каждое утро. Особенно пристально в кофейне следят за качеством эспрессо, которое варят только из арабики свежей обжарки всегда не старше 40 дней.
Том Ям, Фо Бо и ягодная сангрия в UMI Asian kitchen&bar
Азиатское гастробистро UMI Asian kitchen&bar приготовило целительные рекомендации всем любителям покутить до утра. Насыщенный Том Ям из морепродуктов и традиционный Фо Бо на говяжьем бульоне встряхнут и согреют, а ягодная сангрия на белом вине откроет второе дыхание для того, чтобы стойко выдержать череду новогодних каникул. В тот самый момент, когда сельдь под шубой уже надоела, а рыбки все-таки хочется – идем в UMI!
Голень индейки с овощами и лавандовый джин-тоник в D.O.M
Откровенно новогодний ресторанный комплекс D.O.M согревает своей праздничной рекомендацией – голень индейки с овощами в исполнении Айдара Бакирова. Повышаем градус заботы и ориентируемся на сезонность с фирменной новинкой от бара - лавандовым джин-тоником. Помимо уже озвученного в ресторане качественно подготовились к наступлению 2021 года и разработали авторское новогоднее меню от шефа, которое мы советуем не пропустить.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.