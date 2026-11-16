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Репортажи

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В тихом омуте! Киностудия Modjo Films презентовала волжский триллер «КВОК» в кинотеатре «Художественный»

Самарский кинематограф оказался на новой глубине: в историческом кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма «КВОК» от киностудии Modjo Films. Гости вечера первыми увидели триллер на большом экране — ровно так, как его и задумывали создатели.

В центре сюжета — история водолаза Антона, который приезжает исследовать Волгу после загадочного исчезновения рыбака в районе Винновки и сталкивается с древней легендой о гигантском соме (который, между прочим, тоже был приглашен на премьеру!). Зрители не только посмотрели ленту, но и увидели эксклюзивный фильм о фильме, а также лично пообщались с режиссером Антоном Долгановым.

Фото: Андрей Павлов

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