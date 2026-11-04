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Репортажи

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ЗОЖ с огоньком! Показываем, как прошла презентация номера красивого и здорового человека Собака.ru

Еще вчера Собака.ru презентовала новый номер о здоровье и красоте, а уже сегодня готова поделиться фотоотчетом с камерной презентации. Не первый год мы собираем под одной обложкой имена врачей, исследователей и создателей передовых клиник региона, а также тех, кто помогает держать вау-форму: фитнес-студии, тренеров, нутрициологов, косметологов — и не только!

На презентации в «Летягинъ Холле» мы награждали героев номера и проверяли, насколько хорошо здоровье сочетается с весельем. За стендап отвечала дизайнер журнала Собака.ru Екатерина Ракицкая, а музыкальный саундтрек вечера создали диджей Алексей Тилли, Анна Авакян, Виталий Рыбакин и Ирина Бекпергенова (вокал + гитара + перкуссия!).

Собака.ru благодарит партнеров вечера:

«Фуд Инновация» — компания-производитель функциональных продуктов питания и БАД под своими брендами и брендами партнеров.

SNC — международная компания по производству функционального питания на основе исследований мировых ученых. 

Fitness Boutique — премиальный фитнес-клуб и спа.  

«ТИМ12» — премиальная фитнес-студия нового формата.

«Дуся» — ресторан русской души. 

Фото: Михаил Денисов

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