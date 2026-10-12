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Репортажи

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Все дело в женщинах! Показываем, как прошел гала-ужин с представительницами проектов «ОНА х Самара: 10 имен» и «Собака.ru х Павел Губер» в «Гринберге»

Женщины не просто участвуют в жизни Самары — они определяют, какой она будет. Проекты «ОНА х Самара: 10 имен» и «Собака.ru х Павел Губер» представили городу женщин, чьи решения и идеи формируют его облик.

И мы чествовали их на гала-ужине в ресторане-музее «Гринберг»! Вечер прошел в формате «только для женщин»: гостям провели экскурсию по ресторанному дому-музею, проект «Хулиганы» представил читку, а Евгений Козаченко неустанно осыпал гостей комплиментами (а это он умеет!). Среди приглашенных были самые яркие — по версии Собака.ru — представительницы женского сообщества Самары.

Собака.ru благодарит партнеров проектов: 

«Единицы» — клубный дом в историческом центре Самары

«Гринберг» — ресторанный дом-музей для ужинов, встреч и событий разного масштаба

Vittoria Gourmet — винотека с широким выбором тихих и игристых напитков

SNC — международный бренд клеточного питания 

Редакция выражает личную благодарность идеологу ресторанного дома-музея «Гринберг» Маргарите Бароновской.

Фото: Михаил Денисов

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