Медные «Ребусы» добрались до Самары: в «ЗИМ Галерее» открылась выставка Сергея Бугаева

Сообщаем: самарских эстетов собрали легендарно! В этот четверг в «ЗИМ Галерее» Сергей Бугаев «Африка» открыл выставку «Ребусы». Вечер прошел душевно: на артист-токе автор делился рок-н-ролльными инсайтами и рассуждал о природе человеческого мышления, пока гости не спеша расшифровывали визуальные метафоры (которые останутся в пространстве на два осенних месяца!).

А теперь рассматриваем фотоотчет и обязательно вносим медную выставку в свой культурный чек-лист!

Мероприятие состоялось при поддержке девелоперской компании «Альянс-Менеджмент» и концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея».