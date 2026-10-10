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Репортажи

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Медные «Ребусы» добрались до Самары: в «ЗИМ Галерее» открылась выставка Сергея Бугаева

Сообщаем: самарских эстетов собрали легендарно! В этот четверг в «ЗИМ Галерее» Сергей Бугаев «Африка» открыл выставку «Ребусы». Вечер прошел душевно: на артист-токе автор делился рок-н-ролльными инсайтами и рассуждал о природе человеческого мышления, пока гости не спеша расшифровывали визуальные метафоры (которые останутся в пространстве на два осенних месяца!). 

А теперь рассматриваем фотоотчет и обязательно вносим медную выставку в свой культурный чек-лист! 

Мероприятие состоялось при поддержке  девелоперской компании «Альянс-Менеджмент» и концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея».

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Антон Бронзов 

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