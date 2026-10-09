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Дипломатия + волжская гастрономия! Показываем, как в ресторанном доме-музее «Гринберг» принимали посла Франции в России Николя де Ривьера

Гастровечер с пометкой «важно»: в последний день сентября в «Гринберге» принимали посла Франции в России Николя де Ривьера, а также членов совета самарского регионального отделения «Альянс Франсез»

Для французской делегации команда ресторана подготовила специальное меню, где традиции сошлись с местными локальными продуктами. Николя де Ривьер остановил свой выбор на салате с крабом, манго и авокадо и нежном кальмаре на гриле с цукини (а еще шеф-повар Алексей Мелентьев угостил посла фирменным блюдом — стейком из волжской стерляди с икорным соусом!). Секретарь Адриана Домагала оценила самарского судака с соусом из сельдерея и томаты с кремом из феты, а переводчик Серж Дерсен отдал предпочтение свежему зеленому салату и лососю с запеченным перцем. Финальным «Да!» ужина для всех стало фирменное «молодильное яблоко».

Помимо ужина, гостей ждала экскурсия по историческому пространству. Команда проекта презентовала послу исторически важную находку — раритетное издание поварской книги Елены Молоховец (!) 1862 года, обнаруженную прямо во время реставрации здания и ставшую настоящим вдохновением для концепции местной кухни. А главным сюрпризом вечера стало личное поздравление от хозяйки вечера Маргариты Бароновской: она преподнесла дипломату именинный черемуховый десерт

Фото: Михаил Денисов

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