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Репортажи

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Электробал с историей: показываем, как «Кухмистерская» отметила пятилетие в ритме светского рейва

Исторический флер, гастрооткрытия и сет от диджея, выступавшего на Burning Man: 18 сентября самарский особняк «Кухмистерская» с размахом отметил свой первый серьезный юбилей — проекту исполнилось пять лет. 

Праздновать круглую дату решили в формате бала нового времени. Вечер открыли большим застольем от бренд-шефа (подавали блюда, вдохновленные богатыми купеческими приемами Самары начала XX века!), затем гости переместились в залы особняка, где развернулись зоны спортивного покера, а также дегустационные казино с коктейлями и благородными напитками. 

Завершился юбилей лайвом от Izhevski — создателя проекта RUVENZORI, за плечами которого сеты на культовых мировых фестивалях: от Burning Man до Tomorrowland!

Фото: Андрей Павлов

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