Электробал с историей: показываем, как «Кухмистерская» отметила пятилетие в ритме светского рейва

Исторический флер, гастрооткрытия и сет от диджея, выступавшего на Burning Man: 18 сентября самарский особняк «Кухмистерская» с размахом отметил свой первый серьезный юбилей — проекту исполнилось пять лет.

Праздновать круглую дату решили в формате бала нового времени. Вечер открыли большим застольем от бренд-шефа (подавали блюда, вдохновленные богатыми купеческими приемами Самары начала XX века!), затем гости переместились в залы особняка, где развернулись зоны спортивного покера, а также дегустационные казино с коктейлями и благородными напитками.

Завершился юбилей лайвом от Izhevski — создателя проекта RUVENZORI, за плечами которого сеты на культовых мировых фестивалях: от Burning Man до Tomorrowland!