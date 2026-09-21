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Репортажи

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В круге первом: показываем самые эмоциональные кадры с дуатлона «АРЕНА-СПРИНТ 2026»

Жаркие выходные (и мы не про погоду за окном!), звуки переключателей скоростей и оглушающая поддержка болельщиков: 12 и 13 сентября у «Солидарность Самара Арены» отгремел дуатлон «АРЕНА-СПРИНТ 2026». Все началось в субботу вечером с невероятно атмосферного забега «Ночная Арена» у стадиона, а уже утром спортивный праздник перерос в настоящую гонку на выносливость. 

Сотни атлетов — от 11-летних юниоров до профи — сначала рвали асфальт на своих двоих, потом вкручивали педали на скоростном велоэтапе и дожимали последние метры на финишной прямой.

Было все: искренние слезы счастья, забитые мышцы и — ну, конечно! — долгожданные медали на груди. 

Фото: Сергей Дмитриенко, Матвей Шестаков, Платон Шестаков, Евгений Шестаков.

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