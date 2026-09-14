Конечная — «Горьковская»: показываем, как прошел ежегодный рейв от промо-группы «Волжский хват»

Жил был на свете Антон Городецкий! Команда промо-группы «Волжский Хват» снова доказала, что ночная жизнь Самары звучит мощно (буквально оглушительно!). За звук на главной сцене отвечали трио из Нижнего Новгорода «Станция метро Горьковская», директор плотного хард-грува Call Me Ilya, саундпродюсер Saveliy Silyava, адепты тяжелого звучания Bassduma и диджеи нашего сердца Tilly + s.f.r.v. А на втором танцполе жару раздавали представители CODE: Dina, Lola Femm, Mad1killa, PK, Sendaii, Size и Yoprato.

Показываем, как город пережил главную рейв-ночь сезона на двух танцполах (в касках, жилетках и с накладными усами!), в нашем оперативном фотоотчете.