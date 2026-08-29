Две тысячи атлетов из шести стран (и реальный драйв!): показываем, как прошел «Альфа-Банк Самарский марафон»

День флага России Самара встретила на максимальных скоростях: 2 200 участников, 53 региона, шесть стран и десятки километров вокруг «Солидарность Самара Арены».

Масштабный «Альфа-Банк Самарский марафон», организованный АНО «Волгамэн», объединил целые поколения (возраст участников — от года до 87 лет!) и напомнил, что возраст спорту не помеха.

За кем мы наблюдали? Абсолютным победителем среди женщин на марафоне стала Виктория Жукова с результатом 2:50:39, а среди мужчин первенство получил Владислав Копанин — 2:56:55. Что тут скажешь — все золото марафона забрал Саратов!