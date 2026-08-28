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Репортажи

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Город будущего уже здесь: показываем, каким получился девятый концерт социокультурного музыкального проекта LALIJAM

Это было грандиозно! Неделю назад, 20 августа, в Тольятти произошло событие, которое в очередной раз доказало: будущее не нужно ждать через сотню лет — его создают здесь и сейчас. Девятый концерт проекта LALIJAM стал концептуальным высказыванием про «Город будущего»: для организаторов и гостей это история не про новейшие технологии или сверхспособности, а про ежедневный выбор созидать с любовью, менять мир вокруг себя и объединяться — ради добра и искусства.

В этот вечер на площадке собрались главные визионеры, креаторы и предприниматели волжских городов (был полный зал!) — те самые люди будущего, формирующие новый культурный код.

Фото: Владимир Миро, Даниил Василевский

Фото:
LALIJAM 

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