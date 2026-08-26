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Репортажи

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Футуристичный саунд: как прошло выступление дуэта ISENTIE в ресторане Nebo

Мерцающие огни, игристое и биты создали то самое редкое ощущение, когда хочется нажать на паузу и остановить время. В середине августа Собака.ru (долго не думая!) пробралась в ресторан Nebo, чтобы запечатлеть героев города в свете неона! 

Смысловой и музыкальный центр уикенда — электронный дуэт ISENTIE. У них буквально получилось отвезти каждого в эмоциональное путешествие с помощью идеального сочетания элементы дип-хауса, техно и дарк-попа! 

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Михаил Денисов, архивы пресс-служб 

Фото:
Собака.ru, Nebo, ISENTIE

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