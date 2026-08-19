База от Уборевича-Боровского, паблик-ток с Собака.ru и капсулы мечты: показываем, каким был «ЗИМ Фест»

Это было масштабно и настолько громко, что они не могли остановиться! Первый интерьерный фестиваль «ЗИМ Фест» объединил под одной крышей визионеров региона: топовых дизайнеров и художников, поставщиков и ведущие строительные компании. Ажиотаж вокруг события был настолько велик (пришло более 2100 человек!), что организаторы приняли решение продлить фестиваль еще на один день, чтобы каждый успел увидеть авторские интерьерные капсулы вживую.

Запоминаем фест по паблик-токам от редакции Собака.ru и проекта «Худрук» , выступлению звездного спикера — архитектора Бориса Уборевича-Боровского и сотням новых знакомств.