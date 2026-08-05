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Репортажи

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Арбуз с хвостиком! Показываем, как прошел «Арбузный кутеж шерстяных» от сети груминг-салонов «Чехвост»

Вот это они гавкнули! В прошлую среду, 29 июля, самарский бар «Кутеж» пережил самое пушистое событие этого лета: сеть груминг-салонов и садик для собак «Чехвост» устроили масштабный дог-френдли праздник «Арбузный кутеж шерстяных». Гости в тематических образах начали заполнять дворик задолго до старта — в итоге праздник объединил более (!) 600 человек и их хвостатых компаньонов.

Во дворе на Куйбышева гостей ждал интерактивный маршрут: участники получали «Арбузные паспорта» и собирали отметки на тематических станциях — от «Чехвост Маркета» и арбузной фотозоны до пространства креативного груминга. Кульминацией вечера стали дефиле на арбузном показе мод, конкурс двойников и финальный аукцион.

Фото: Алексей Овсянников

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