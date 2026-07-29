Даунтемпо-терапия над Волгой: показываем, как прошло выступление дуэта LILOVA в ресторане Nebo

Сезон летних вечеринок в разгаре, и пропустить новое событие от ресторана Nebo Собака.ru просто не могла. В этот вечер, 17 июля, на танцполе собрались, кажется, вообще все: поднимали бокалы за встречу и просто наслаждались моментом.

Главным событием вечера (и причиной, почему никто не спешил расходиться!) стало выступление LILOVA. Семейный дуэт родом с Урала приготовил для гостей музыкальный фьюжен-коктейль, в составе которого был микс из органик хауса, электроники и даунтемпо.