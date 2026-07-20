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Репортажи

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Все в Дом! Показываем, как креативный кластер «Дом 77» отпраздновал девятый день рождения

Главное место творческой силы Самары официально перешагнуло девятилетний рубеж! В субботу креативный кластер «Дом 77» закатил масштабный праздник для всего города: с шести вечера и до самого утра здесь кипела жизнь — гости курсировали между маркетом локальных брендов и мастер-классами, танцевали под лайв Bajinda Behind The Enemy Lines, Фефы, RADIN и Люси, а также встречали LAVBLAST, SP4K и Солова.

Особым «Да!» этого вечера стало открытие выставки «Цветы, хлеб и космос» от галереи 419 (с тиражной графикой иллюстратора Севы Выводцева и настоящим фотоспотом — «падающим элеватором» от студии NOῨD!).

Фото: Андрей Павлов

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