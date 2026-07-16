Как прошла церемония «ТОП50. Люди, которые меняют город» в Самаре? Делимся фотоотчетом с лауреатами и гостями вечера

Если коротко: все было топово! Самые громкие события всегда происходят за закрытыми дверями (и наш случай не исключение!): 11 июля команда Собака.ru собрала лауреатов премии в секретном месте на «Станкозаводе». Да, мы снова превратили обычный вечер субботы в громкое событие для всего города!

Скрытая от посторонних глаз локация на несколько часов стала центром искренних объятий и триумфа локального искусства, бизнеса, науки, спорта — и не только! Новый клуб «ЛОТ», который совсем скоро откроет свои двери для всех, музыкальное сопровождение от локальных диджеев и артистов и наши лауреаты с заветными «собачьими» статуэтками в руках — мы создали этот вечер для истории и бережно сохранили его в кадрах.