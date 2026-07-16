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Репортажи

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Как прошла церемония «ТОП50. Люди, которые меняют город» в Самаре? Делимся фотоотчетом с лауреатами и гостями вечера

Если коротко: все было топово! Самые громкие события всегда происходят за закрытыми дверями (и наш случай не исключение!): 11 июля команда Собака.ru собрала лауреатов премии в секретном месте на «Станкозаводе». Да, мы снова превратили обычный вечер субботы в громкое событие для всего города!

Скрытая от посторонних глаз локация на несколько часов стала центром искренних объятий и триумфа локального искусства, бизнеса, науки, спорта — и не только! Новый клуб «ЛОТ», который совсем скоро откроет свои двери для всех, музыкальное сопровождение от локальных диджеев и артистов и наши лауреаты с заветными «собачьими» статуэтками в руках — мы создали этот вечер для истории и бережно сохранили его в кадрах.

Екатерина Голованова, Максим Осипов
Екатерина Голованова, Максим Осипов
Илья Дядюра, Арт Абстрактов, Андрей Сяйлев
Арт Абстрактов, Андрей Сяйлев, Александра Федорищева, Сева Выводцев, Лаура Синанян, Илья Дядюра
Елизавета Петухова, Максим Осипов. маркетолог сети оптик «Роскошное зрение»
Максим Осипов, Елизавета Петухова, маркетолог сети оптик «Роскошное зрение»
Анастасия Тихомирова. Екатерина Орлова
Анастасия Тихомирова, Екатерина Орлова
Юлия Копылова, Ольга Осетрова, Владимир Рябов
Ольга Осетрова, Владимир Рябов, Юлия Копылова
Максим Осипов. Анастасия Толочная, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Самарского филиала ПАО «Ростелеком»
Максим Осипов, Анастасия Толочная, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Самарского филиала ПАО «Ростелеком»
Андрей Рогачев, Иван Жуковкин, Андрей Воробьев
Иван Родионов, Андрей Рогачев, Андрей Воробьев, Иван Жуковкин, Евгений Гурин
Ольга Орлова, Мария Скивко, Алексей Яковлев. Наталья Кучер
Мария Скивко, Ольга Орлова, Ульяна Окишева, Андрей Кочетков, Даниил Раков, Алексей Яковлев, Наталья Кучер
Евгений Козаченко
Евгений Козаченко
Кристина Надоненко. главный врач клиники «Доктор Надоненко», врач-косметолог, пластический хирург
Кристина Надоненко, главный врач клиники «Доктор Надоненко», врач-косметолог, пластический хирург
Андрей Николаенко, Кристина Надоненко, Варвара Мишустина
Владимир Беляков, Варвара Мишустина, Андрей Николаенко, Кристина Надоненко
Анна Рожкова, Юлия Неменова, Юрий Кузнецов. Мария Андреева, начальник Управления малого бизнеса «Альфа-Банка»
Светлана Сипатрина, Анна Рожкова, Юлия Неменова, Юрий Кузнецов, Мария Андреева, начальник Управления малого бизнеса «Альфа-Банка»
Годяй Wake, Анна Чепель, Дмитрий Фролов, Алексей Юров

Годяй Wake, Анна Чепель, Дмитрий Фролов, Алексей Юров

Елена Капитонова

Елена Капитонова

Андрей Сажнев, Евгения Артемьева, Наталья Войтович
Евгения Артемьева, Андрей Сажнев, Ирина Федосеева, Евгений Маркин, Анна Малыгина, Наталья Войтович
Елена Петрова, Анна Кукушкина, Дарья Шаповалова
Дарья Шаповалова, Анна Кукушкина, Елена Петрова
Антон Синцов, Дмитрий Артемьев, Алла Фармер
Антон Синцов, Feso, Алла Фармер, Дмитрий Артемьев, Лола Фемм
Евгений Козаченко
Евгений Козаченко
Екатерина Голованова, Ксения Возгорькова, Максим Осипов
Ксения Возгорькова, Максим Осипов, Екатерина Голованова
Екатерина Голованова, Евгений Козаченко, Максим Осипов
Екатерина Голованова, Максим Осипов, Евгений Козаченко
Иван Родионов, Евгений Гурин, Иван Жуковкин
Иван Родионов, Андрей Рогачев, Андрей Воробьев, Иван Жуковкин, Евгений Гурин
Кристина Надоненко, Владимир Беляков, Варвара Мишустина
Владимир Беляков, Варвара Мишустина, Андрей Николаенко, Кристина Надоненко
Лаура Синанян, Арт Абстрактов, Андрей Сяйлев
Арт Абстрактов, Андрей Сяйлев, Александра Федорищева, Сева Выводцев, Лаура Синанян, Илья Дядюра
Алексей Яковлев, Мария Скивко, Даниил Раков. Наталья Кучер
Мария Скивко, Ольга Орлова, Ульяна Окишева, Андрей Кочетков, Даниил Раков, Алексей Яковлев, Наталья Кучер
Годяй Wake, Анна Чепель, Дмитрий Фролов, Алексей Юров

Годяй Wake, Анна Чепель, Дмитрий Фролов, Алексей Юров

Евгения Артемьева, Андрей Сажнев, Ирина Федосеева
Евгения Артемьева, Андрей Сажнев, Ирина Федосеева, Евгений Маркин, Анна Малыгина, Наталья Войтович
Александра Федорищева
Александра Федорищева
Ольга Осетрова. Анастасия Майер
Ольга Осетрова, Анастасия Майер
Дарья Шаповалова
Дарья Шаповалова
Анна Кукушкина
Анна Кукушкина
Ольга Орлова, Ульяна Окишева, Мария Скивко
Мария Скивко, Ольга Орлова, Ульяна Окишева
Евгения Артемьева
Евгения Артемьева
Юлия Копылова. Павел Кузнецов
Юлия Копылова, Павел Кузнецов
Арт Абстрактов
Арт Абстрактов
Антон Синцов
Антон Синцов
Екатерина Голованова
Екатерина Голованова
Сева Выводцев, Анастасия Тихомирова
Анастасия Тихомирова, Сева Выводцев
Андрей Сяйлев
Андрей Сяйлев
Даниил Раков. Полина Коблова
Даниил Раков, Полина Коблова
Андрей Николаенко. Ольга Николаенко ​
Андрей Николаенко, Ольга Николаенко ​
Иван Родионов. Юлия Родионова
Иван Родионов, Юлия Родионова
Константин Кузнецов, Анна Рожкова. Мария Андреева
Константин Кузнецов, Анна Рожкова, Мария Андреева
Иван Жуковкин
Иван Жуковкин
Кристина Надоненко
Кристина Надоненко
Максим Осипов
Максим Осипов
Ксения Возгорькова
Ксения Возгорькова
Ирина Козаченко, Катерина Гущина, Стас Сутулов
Ирина Козаченко, Стас Сутулов, Катерина Гущина
Яна Бараса. Ирина Кочеткова
Яна Бараса, Ирина Кочеткова
Елена Адамова. Елена Лукьянова
Елена Адамова, Елена Лукьянова
Елена Казеева
Елена Казеева
Дмитрий Артемьев, Евгения Артемьева
Дмитрий Артемьев, Евгения Артемьева
Анна Ракитина
Анна Ракитина
Анастасия Тихомирова, Ирина Свиридова
Ирина Свиридова, Анастасия Тихомирова
Регина Дрозд, Надя Ковба
Регина Дрозд, Надя Ковба
Ася Лазарева, Валерия Астапкович. Анастасия Инкина, Екатерина Лебедева
Ася Лазарева, Валерия Астапкович, Анастасия Инкина, Екатерина Лебедева
Ольга Левыкина, Анна Радаева
Ольга Левыкина, Анна Радаева
Варвара Вишня
Варвара Вишня
Катерина Ревинская. Роман Ревинский
Катерина Ревинская, Роман Ревинский
Светлана и Сергей Собко

Светлана и Сергей Собко

Сергей Щербак, Ася Лазарева
Ася Лазарева, Сергей Щербак
Светлана Колесова и Мария Андреева

Светлана Колесова и Мария Андреева 

Наталья Федорова и Наталья Родимова

Наталья Федорова и Наталья Родимова

Анна Кондратович
Анна Кондратович
Дарья Вагина
Дарья Вагина
Арт Абстрактов, Юлия Сильверхуф
Юлия Сильверхуф, Арт Абстрактов
Feso. Татьяна Легостаева
Feso, Татьяна Легостаева
Андрей Рогачев, Светлана Каннибала
Андрей Рогачев, Светлана Каннибала
Кристина Сатдарова, Александр Федосеев, Елизавета Федосеева
Кристина Сатдарова, Елизавета Федосеева, Евгений Козаченко, Ирина Федосеева, Александр Федосеев
Анастасия Толочная, Аполлинария Швед, Наталья Мальцева

Анастасия Толочная, Аполлинария Швед, Наталья Мальцева

Елизавета Петухова. Иван Соломоненко
Елизавета Петухова, Иван Соломоненко
Ирина Михайловская

Ирина Михайловская 

Александр Ярославцев и Мария Варнавина

Александр Ярославцев и Мария Варнавина

Александр Куликов

Александр Куликов

Андрей Комзов ​

Андрей Комзов ​

Сергей Щербак
Сергей Щербак
Катерина Гущина
Катерина Гущина
Стас Сутулов
Стас Сутулов
Софья Виноградова и Милена Кондруцкая

Софья Виноградова и Милена Кондруцкая

Валерия Астапкович
Валерия Астапкович
Юлия Компаниец
Юлия Компаниец
Екатерина Лебедева

Екатерина Лебедева

Анастасия Инкина

Анастасия Инкина

Екатерина Аржанова

Екатерина Аржанова

Наталья Родимова, Сергей Букаткин и Наталья Федорова

Наталья Родимова, Сергей Букаткин и Наталья Федорова

Екатерина Голованова. Элина Кириллова, Роман Кириллов
Екатерина Голованова, Элина Кириллова, Роман Кириллов
Светлана Каннибала. Соня Усльцева
Светлана Каннибала, Соня Усльцева
Ольга Салдаева

Ольга Салдаева

Евгений Козаченко, Ирина Козаченко, Алла Фармер
Ирина Козаченко, Алла Фармер, Евгений Козаченко
Алексей Тилли. Полина Широкова​
Алексей Тилли, Полина Широкова​
Яна Сачук, Ксения Сычева ​и Ирина Корнец

Яна Сачук, Ксения Сычева ​и Ирина Корнец

Варвара Мишустина. Наталия Медведева
Варвара Мишустина, Наталия Медведева
Мария Меженина ​

Мария Меженина ​

Дмитрий Артемьев
Дмитрий Артемьев
Евгения Тимакова. Василий Павлов и Илона Голуб
Евгения Тимакова, Василий Павлов и Илона Голуб
Наталья Алиуллова
Наталья Алиуллова
Арина Петухова

Арина Петухова 

Екатерина Осипова
Екатерина Осипова
Татьяна Капуш

Татьяна Капуш

Александр Климанов и Ольга Чапилина

Александр Климанов и Ольга Чапилина

Диана Геличук

Диана Геличук

Регина Дрозд. Александра Железнова
Регина Дрозд, Александра Железнова
Мария Скивко, Ульяна Окишева
Мария Скивко, Ульяна Окишева
Ольга Орлова
Ольга Орлова
Лаура Синанян
Лаура Синанян
Евгений Комиссаров
Евгений Комиссаров
Юлия Копылова. Павел Кузнецов
Юлия Копылова, Павел Кузнецов
Годяй Wake

Годяй Wake

Андрей Сажнев, Евгений Маркин
Андрей Сажнев, Евгений Маркин
Андрей Сяйлев. Елена Седова
Андрей Сяйлев, Елена Седова
Алексей Валиневич, Екатерина Голованова
Алексей Валиневич, Екатерина Голованова
Алла Фармер
Алла Фармер
Константин Колгашкин, Ирина Серебрякова
Ирина Серебрякова, Константин Колгашкин
Аделя Калимуллина и Ксения Киселева

Аделя Калимуллина и Ксения Киселева

Анастасия и Артем Элекины

Анастасия и Артем Элекины

Аполлинария Булыгина и Анжелика Чернышова

Аполлинария Булыгина и Анжелика Чернышова

Ксения (Glossa) Вострикова и Андрей Болховецкий

Ксения (Glossa) Вострикова и Андрей Болховецкий

Екатерина Московская. Максим (дядя Гриша) Емельянов
Екатерина Московская, Максим (дядя Гриша) Емельянов
Николай Шевченко

Николай Шевченко

Андрей Сапрыкин и Аделя Калимуллина

Андрей Сапрыкин и Аделя Калимуллина

Светлана Каннибала. Соня Усольцева
Светлана Каннибала, Соня Усольцева
Маргарита Заарян

Маргарита Заарян

Алиса Богданова и Ксения Маткова

Алиса Богданова и Ксения Маткова

Ксения Чернышева и Анастасия Эйзенбарт

Ксения Чернышева и Анастасия Эйзенбарт

Екатерина Орлова

Екатерина Орлова

Андрей Сяйлев. Александр Шуткин
Андрей Сяйлев, Александр Шуткин
Екатерина Кондрашева ​и Сергей ​Аброськин​

Екатерина Кондрашева ​и Сергей ​Аброськин​

Евгений Козаченко
Евгений Козаченко
Алла Фармер
Алла Фармер
Катерина Гущина
Катерина Гущина
Маргарита Галявеева. Сергей Журавлев
Маргарита Галявеева, Сергей Журавлев
Ирина Уваровская и Антон Пинюгин

 

Ирина Уваровская и Антон Пинюгин

Елизавета Макаревич

Елизавета Макаревич

Ксения Цой и Мария Гофман

Ксения Цой и Мария Гофман

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Фото: Иван Лобанов, Андрей Павлов, Алексей Овсянников

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