Как прошла церемония «ТОП50. Люди, которые меняют город» в Самаре? Делимся фотоотчетом с лауреатами и гостями вечера

Если коротко: все было топово! Самые громкие события всегда происходят за закрытыми дверями (и наш случай не исключение!): 11 июля команда Собака.ru собрала лауреатов премии в секретном месте на «Станкозаводе». Да, мы снова превратили обычный вечер субботы в громкое событие для всего города!
Скрытая от посторонних глаз локация на несколько часов стала центром искренних объятий и триумфа локального искусства, бизнеса, науки, спорта — и не только! Новый клуб «ЛОТ», который совсем скоро откроет свои двери для всех, музыкальное сопровождение от локальных диджеев и артистов и наши лауреаты с заветными «собачьими» статуэтками в руках — мы создали этот вечер для истории и бережно сохранили его в кадрах.
Годяй Wake, Анна Чепель, Дмитрий Фролов, Алексей Юров
Елена Капитонова
Годяй Wake, Анна Чепель, Дмитрий Фролов, Алексей Юров
Светлана и Сергей Собко
Светлана Колесова и Мария Андреева
Наталья Федорова и Наталья Родимова
Анастасия Толочная, Аполлинария Швед, Наталья Мальцева
Ирина Михайловская
Александр Ярославцев и Мария Варнавина
Александр Куликов
Андрей Комзов
Софья Виноградова и Милена Кондруцкая
Екатерина Лебедева
Анастасия Инкина
Екатерина Аржанова
Наталья Родимова, Сергей Букаткин и Наталья Федорова
Ольга Салдаева
Яна Сачук, Ксения Сычева и Ирина Корнец
Мария Меженина
Арина Петухова
Татьяна Капуш
Александр Климанов и Ольга Чапилина
Диана Геличук
Годяй Wake
Аделя Калимуллина и Ксения Киселева
Анастасия и Артем Элекины
Аполлинария Булыгина и Анжелика Чернышова
Ксения (Glossa) Вострикова и Андрей Болховецкий
Николай Шевченко
Андрей Сапрыкин и Аделя Калимуллина
Маргарита Заарян
Алиса Богданова и Ксения Маткова
Ксения Чернышева и Анастасия Эйзенбарт
Екатерина Орлова
Екатерина Кондрашева и Сергей Аброськин
Ирина Уваровская и Антон Пинюгин
Елизавета Макаревич
Ксения Цой и Мария Гофман
Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
«Роскошное зрение» — сеть салонов оптики
«Альфа-Банк» — лучший банк для бизнеса*
«Баланс Тауэрс» — жилые башни
«Доктор Надоненко» — клиника пластической хирургии и косметологии
«Ростелеком» и цифровой сервис «Рестомания»
*По результатам исследования Business Internet Banking Rank 2025 (Рейтинг интернет-банкинга для бизнеса) интернет-банк «Альфа-Банк» для малого и микробизнеса признан лучшим по качеству клиентского опыта в блоке пользовательских сценариев «Интернет-банк как платформа» среди участников исследования, ООО «Марксве66 Ранк энд Репорт», 2025 г.
Фото: Иван Лобанов, Андрей Павлов, Алексей Овсянников
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