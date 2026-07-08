Плыви, крути, беги: как Тольятти принял первый масштабный чемпионат по триатлону «Спринт'26»

Это огонь (и вода!): в Тольятти завершился чемпионат Самарской области по триатлону «Спринт'26» — событие, которое официально вывело регион на новую спортивную высоту. В последние выходные июня, 27 и 28 числа, на старт вышли (!) 350 атлетов из 17 городов России. Скоростной велоэтап промчался по главным городским улицам, а финальный беговой марш-бросок развернулся на новой набережной города.

Волга в эти дни решила проверить участников на прочность: из-за капризов погоды организаторам пришлось оперативно перекраивать планы и сокращать плавательный этап (до 750 метров в «Волжской миле» и до 150 метров в спринте!). Но это только раззадорило участников, и результаты — тому доказательство.

В составе серебряных призеров — команды «ФТСО» — на дистанции был замечен Александр Кудашев, мастер спорта международного класса по плаванию, участник Олимпийских игр в Токио и лауреат премии «ТОП50. Люди, которые меняют город» в 2025 году! А мощнейший заряд мотивации подарил самарский паралимпиец Андрей Буков, член сборной России по плаванию и триатлону. Он залетел в топ-10 спринта, доказав, что человеческие возможности действительно безграничны. И, кстати, прямо сейчас он проходит отбор на Паралимпийские игры, которые состоятся в Лос-Анджелесе в 2028 году!