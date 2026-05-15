Самая волжская экспозиция: показываем, как проходит выставка яхт и катеров в яхт-клубе «Ласточка»

Вот теперь официально — лето ближе, чем кажется. С 13 по 17 мая яхт-клуб «Ласточка» в седьмой раз проводит выставку яхт и катеров и собирает на одной площадке крупнейших российских производителей, а также любителей морских и речных путешествий.

Выставка в цифрах — это пять дней знакомств, водного шопинга и интерактивов, около ста пятидесяти брендов со всего мира, более двухсот двадцати единиц техники и восемьдесят лодок, доступных для тест-драйва (мы, кстати, уже прокатились на одной из них в день открытия!). А событие в красках — в нашем фотоотчете.

Напоминаем, что мероприятие продлится до воскресенья включительно. Так что не видим ни одного повода сидеть дома.