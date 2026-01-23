Флэш-показы, игристое от Vinoteca Friendly Wines и сливки самарского фэшн-комьюнити: как прошла презентация журнала «Территория моды»

В четверг «Станкозавод» примерил – в очередной раз! – роль центра самарской моды: в «ЦЕХе» прошла презентация фэшн-дропа, посвященного пятому – юбилейному! – фестивалю локальной моды «Территория моды. Сделано в самарской области». Оценить номер, над которым работали редакция Собака.ru и команда студии дизайна и коммуникаций BLNC, собрались самые яркие представители самарского фэшн-сообщества.

Главными пунктами программы модного вечера стали показы брендов Volga Mama и Kosmonavt 1983, приветственная речь министра экономического развития Самарской области Ларисы Названовой и «игристая» поддержка от Vinoteca Friendly Wines. Собрали самые яркие кадры с вечера, настроение которого задавал диджей Иван Филипов.