«Плохие» рисунки, хорошая проза и современное искусство: как прошла презентация праздничного дропа Собака.ru

Что будет, если объединить в пространстве «ЗИМ Галереи» самарских прозаиков и любителей делать наброски с натуры? Теперь все знают ответ на этот каверзный вопрос – получится презентация праздничного дропа «Собака.ru», в котором представители «ШПР» проиллюстрировали пятнадцать рассказов локальных авторов. А чтобы повысить культурный градус этой встречи, она прошла на фоне выставки «Вечеринка», которая будет работать до конца января и закончится аукционом – об этом мы расскажем позже. А пока можно оценить атмосферу вечера: собрали самые яркие кадры с открытой презентации эксклюзивного номера.

Фото: Михаил Денисов

