Маршрут построен – от хаоса к внутренней гармонии: показываем, как прошли открытие и паблик-ток выставки «Хаос»

Нашли действительно интересный пункт в чек-листе этих январских праздников – до 11 января идем на выставку «Хаос» от сообщества визуальных креаторов «Скажи сыр». Проект объединил работы тридцати двух фотохудожников, а экспозиция представила своеобразный путь – сквозь хаос внешних обстоятельств к внутренней гармонии.

Собака.ru уже поставила галочку «было!» рядом с этим планом: увидели работы знакомых и совершенно новых (для нас!) фотографов, а также дизайнерские платья «Дымка» от Светланы Черкашиной, стали свидетелями художественного перформанса от объединения ODDALL и зафиналили первый день на афтепати под диджей-сет. А на следующий – встретились на паблик-токе с участниками комьюнити и обсудили, как же фотографии попадают на страницы журналов. 

Фото: Михаил Денисов

