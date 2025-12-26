Камерная атмосфера, фуршет и лекция историка моды: как прошла презентация базовой коллекции «Ателье Екатерины Горчаковой»

В декабре в «Ателье Екатерины Горчаковой» прошла презентация базовой коллекции, построенной на трех стилевых направлениях – деловом, вечернем и кэжуал. Отличительной особенностью коллекции, созданной из премиальных полотен Loro Piana, Brunello Cucinelli, Valentino и Max Mara, стали классические силуэты, подчеркивающие женственность.

Создать уютную атмосферу для камерного вечера помогли велкам-дринк и фуршет, а перед началом показа основатель бренда Екатерина Горчакова рассказала, на чем основана философия ателье, почему ключевым продуктом бренда остается индивидуальный пошив с применением технологии Bespoke и как базовая коллекция поможет комбинировать образы под разные сценарии жизни.

Специальным гостем вечера стала историк моды и руководитель модельного агентства CARY MODELS Лилия Еремина, которая рассказала об эволюции делового стиля и исторических фактах в связи с моделями коллекции.

Для всех, кто не попал на мероприятие, собрали самые яркие кадры с показа, которые помогут передать атмосферу уютного фэшн-праздника.