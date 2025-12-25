Они настоящие! В «Посольстве» прошел иммерсивный спектакль «Щелкунчик»

В предновогоднюю неделю возможно, как мы знаем, вообще все. И вчерашний вечер в «Посольстве» в очередной раз доказал, что волшебство случается далеко за пределами сказок. В барный особняк заглянули персонажи (читать: актеры театра «Форма Т»!) из сказки «Щелкунчик и Мышиный король», героями таинственного бала стали сами гости представления, а партнерами – клиника «Нью Лайф», стоматология GENIUS и бренд украшений VAVIL.

Собака.ru собрала фотоотчет – то самое подтверждение, что это было фантастически красиво (и никак иначе – за декор отвечала команда BUREAU).