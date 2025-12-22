Это громкая роскошь! Показываем, как прошел второй день рождения барного особняка «Посольство»

Пространство «Посольства» на один вечер превратилось в шикарный Гранд-отель (уверены, что все смогли в полной мере прочувствовать атмосферу легендарных Savoy, Ritz, «Метрополя» и Nishiyama!). Балерины, таинственный азиатский старец, артистка Moulin Rouge, праздничные диджей-сеты, джаз, караоке, большая игра (с вау-подарками!) для всех гостей – ставим «было!» рядом с каждым пунктом и делимся большим фотоотчетом со второго дня рождения барного особняка на нашем сайте.