The Clichè 81 без клише: чем запомнился второй день рождения самарского бренда

На прошлой неделе команда молодого российского бренда с собственным производством в Самаре отметила свой второй день рождения: фэшн-праздник The Clichè 81 прошел – в точном соответствии с дресс-кодом! – в нежно-зефирных оттенках. Яркая – и весьма насыщенная! – программа деньрожденческой вечеринки запомнилась встречей с основательницей The Clichè 81, презентацией новинок бренда, зажигательным диджей-сетом и безлимитным игристым. Чтобы передать атмосферу вечера, собрали самые яркие кадры!