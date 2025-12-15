Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

The Clichè 81 без клише: чем запомнился второй день рождения самарского бренда

На прошлой неделе команда молодого российского бренда с собственным производством в Самаре отметила свой второй день рождения: фэшн-праздник The Clichè 81 прошел – в точном соответствии с дресс-кодом! – в нежно-зефирных оттенках. Яркая – и весьма насыщенная! – программа деньрожденческой вечеринки запомнилась встречей с основательницей The Clichè 81, презентацией новинок бренда, зажигательным диджей-сетом и безлимитным игристым. Чтобы передать атмосферу вечера, собрали самые яркие кадры!

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: