Руки моем и быстро за стол! Показываем, каким было открытие выставки «Вечеринка» в «ЗИМ Галерее»

В «ЗИМ Галерее» открылась большая (с работами более пятидесяти художников со всей России!) выставка «Вечеринка» – логическое продолжение гастрономической премии Собака.ru «Что Где Есть в Самаре и Тольятти».  

Что хотели сказать и сделать авторы? Объясняем! Главная задача – создать в галерее эффект общего стола, за который приглашены как художники, так и зрители: экспозиция развернулась как своеобразный пир, где каждый (совершенно разный и не похожий на другой!) арт-объект подобен блюду или тосту. 

Фото: Антон Бронзов

