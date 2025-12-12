Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Получили по заслугам! Показываем, какой была церемония награждения победителей гастрономической премии «Что Где Есть»

Суббота запомнилась нам (и, надеемся, вам!) долгожданной церемонией награждения гастрономической премии «Что Где Есть в Самаре и Тольятти». Имена победителей по мнению Совета фуди и читателей Собака.ru названы, тарелки вручены, выставка «Застолье Вечеринка» открыта, фотоотчет (уже? да!) загружен. В этом году победителей в номинации «Лучший ресторан с доставкой в «Яндекс.Еде» награждал руководитель группы по работе с региональными ТОП-партнерами «Яндекс Еды» Андрей Борисов, а заведения с лучшими мега-завтраками поздравляла региональный менеджер ПФО BAIKALSEA Company Евгения Ольхина.

Мы поздравляем номинантов, финалистов и победителей «Что Где Есть в Самаре и Тольятти», а также говорим «спасибо!» читателям и Совету фуди за участие в гастропремии и интерес к изданию.

Лали Майсурадзе, Иван Оленин, Рашид Салюков
Роман Вавилин. Виктория Вавилина
Артем Воробьев. Алексей Левин, Надежда Росейкина, Виктория Рулова, Кирилл Сафронов, Никита Токарев
Мария Иванова
Елена Иванова, Андрей Иванов
Команда «Ресторанной компании Поляна»

Елена Адамова, Егор Ширяев. Константин Полищук, Денис Попков, Валерия Гриднева
Михаил Зотов. Алексей Кызъюров, Дарья Булгакова, Софья Муравьева
Глеб Салмин
Евгений Гурин. Татьяна Гурина
Лаура Синанян, Артем Воробьев, Елисей Нарышкин. Денис Попков
Елена Аполинарова, Яна Кузнецова

Дарья Гинтер

Андрей Рогачев. Виктория Рогачева
Иван Оленин
Ольга Проскурина, Александра Чикризова, Ника Шиян

Александр Стариков

Юлия Кузьменко

Ирина Козаченко
Елена Адамова
Валерия Драчева
Екатерина Ненашева. Татьяна Чигищева
Маргарита Барановская
Елисей Нарышкин. Камилла Нарышкина
Екатерина Голованова
Евгения Кручинина
Сергей Кривчиков. Лера Игнатьева
Евгения Артемьева
Адил Сабиров

Анна Ситник
Илья Хальзов. Рита Хальзова
Рашид Салюков
Ян Сорока. Екатерина Сорока
Роман Вавилин. Виктория Вавилина
Александра Оксюта

Ирина Серебрякова, Константин Колгашкин
Варвара Вишня, Мария Таубес
Томас Мосидзе, Анастасия Ионова

Валерия и Никита Самоукины

Светлана Гребеножко
Наталья Алиуллова
Елена Внучкова

Варвара Самохвалова

Лера Игнатьева

Ян Сорока
Руслан Кантюков, Олеся Акимова

Ирина Серебрякова
Лали Майсурадзе. Екатерина Фомина
Ксения Возгорькова. Тимофей Возгорьков
Света Каннибала
Дмитрий Кулиш

Елена Краснощекова, Камила Сафина

Жанна Шуструйская и Игорь Гелибтерман

Екатерина Кондрашева

Рамиль Баталов

Елизавета Прохорова

Яна Кузнецова, Елена Аполинарова

Анастасия Попова, Екатерина Фомина

Александр Салычев, Станислав Ухин

Ольга Гладкова
Анастасия Мананникова

Анастасия Михайлова

Елена Симон

Евгения Тимакова
Наталья Бабкина

Анастасия Микишенко

Екатерина Московская
Ольга Салдаева

Света Каннибала. Соня Усольцева
Дарья Сапожникова. Максим Гридчин
Елена Краснова

Леонид Брегер

Юлия Косарецкая, Ирина Дырина, Надежда Овчинникова

Владислав Байраков

Севда Агаева

Дмитрий Шатохин

Наталья Алиуллова, Екатерина Голованова
Елена Внучкова, Наталья Бабкина

Анна Шеянова

Дарья Гинтер

Максим Монахов

Валерия Драчева, Елена Иванова
Екатерина Московская, Варвара Вишня
Ксения Богусонова, Анастасия Жорникова

Надежда Розенцвайг и Наталья Панькина

Елисей Нарышкин, Артем Воробьев. Камилла Нарышкина, Нина Воробьева
Наталья Сагалова
Елизавета Петухова
Анна Першина

Варвара Самохвалова, Екатерина Ракицкая, Елизавета Назаркина

Ольга Гладкова. Елена Краснова, Анастасия Миронова
Алина Тарасова, Мария Богданова, Дарья Мищенко

Михаил Мищенко

Саша Герасимова. Лина Самигуллина
Юлия Компаниец, Валерия Астапкович
Анна Кондратович, Дарья Вагина. Дарья Ховрина
Елизавета Одина

Евгений Гурин
Екатерина Осипова. Екатерина Осипова
Валерия Самоукина

Никита Самоукин

Варвара Вишня
Анастасия Миронова

Андрей Борисов («Яндекс Еда»)

Светлана Стулова, Ольга Колсанова
Юлия Сластнова, Аделина Павлович
Ксения Давыдова
Юлия Косарецкая

Николай Шевченко

Вячеслав и Наталья Панькины

Кристина Надоненко. Дмитрий Емшанов
Илья Сысоев («Яндекс Еда»)

Елизавета Петухова. Алина Тарасова, Дарья Мищенко
Виктория Рогачева, Татьяна Гурина

Ася Лазарева, Сергей Щербак
Константин Полищук, Максим Емельянов

Виктория Енютина и Александр Стариков

Ирина Козаченко, Екатерина Голованова. Валерия Филь
Ирина Серебрякова. Елена Краснощекова
Адил Сабиров, Юлия Кузьменко

Виктория Терентьева

Елизавета Назаркина

Евгений Комиссаров
Лаура Синанян
Мария Шипулина
Александр Русаков и Мария Варнавина

Андрей Рогачев, Евгения Кручинина, Евгений Гурин
Елена Аполинарова, Яна Кузнецова, Диана Кривова

Валерия Самоукина

Евгения Артемьева
Кристина Лапкина
Екатерина Голованова. Роман Кириллов
Светлана Стулова
Наталья Алиуллова. Алина Тарасова, Дарья Мищенко
Лера Игнатьева

Илья Сысоев и Андрей Борисов («Яндекс Еда»)

Ксения Давыдова. Екатерина Фомина
Ирина Козаченко, Мария Таубес. Ксения Богусонова, Анастасия Жорникова
Макс Осипов
Алексей Тилли. Полина Широкова
Мария Иванова, Веста Хваткова
Анна Ракитина
Елисей Нарышкин
Михаил Макаров

Варвара Вишня, Елена Иванова, Валерия Драчева
Наталья Сагалова, Екатерина Ненашева
Ян Сорока. Екатерина Сорока
Виктория Терентьева (Puri – лучший ресторан с доставкой в «Яндекс Еде»)

Илья Ивановский

Яна Кузнецова, Александр Ярославцев, Елена Аполинарова

Глеб Салмин
Света Каннибала
Дарья Гинтер

Елизавета Одина

Станислав Ухин, Михаил Мищенко

Рашид Салюков
Руслан Кантюков

Томас Мосидзе, Анастасия Ионова

Макс Осипов
Команда «Ресторанной компании Поляна»

Артем Воробьев
Егор Ширяев
Алексей Шевченко
Анна Шеянова

Аделина Павлович, Юлия Сластнова
Анна Першина, Ксения Богусонова

Ян Сорока. Екатерина Сорока
Анастасия Микишенко

Михаил Денисов

Евгения Тимакова, Артем Воробьев
Татьяна Коблякова

Ольга Гладкова
Мария Шипулина
Екатерина Сапогова, Максим Емельянов

Наталья Алиуллова. Елена Внучкова, Наталья Бабкина
Осман Омаров

Владимир Рябихин
Евгения Ольхина (BAIKALSEA Company), Диана Кривова, Евгений Гурин и Андрей Рогачев

Андрей Иванов, Елена Иванова. Татьяна Петрянина, Светлана Адушева, Елена Зотова
Андрей Рогачев, Евгений Гурин, Егор Ширяев. Евгений Гурин, Андрей Рогачев
Дарья Мищенко. Алина Тарасова, Мария Богданова
Егор Ширяев. Денис Попков, Контантин Полищук
Екатерина Ненашева. Татьяна Чигищева
Евгений Гурин. Татьяна Гурина
Александр Русаков и Мария Варнавина

Сергей Щербак. Вадим Алексеев
Дмитрий Кулиш и Юлия Косарецкая

Андрей Борисов («Яндекс Еда»), Яна Кузнецова, Елена Аполинарова («Дом Нино» – лучший ресторан с доставкой в «Яндекс Еде» по версии читателей)

Маргарита Барановская. Алексей Мелентьев, Станислав Ухин, Михаил Мищенко
Роман Вавилин
Юлия Косарецкая, Ирина Дырина, Надежда Овчинникова

Веста Хваткова, Мария Иванова
Ирина Козаченко. Валерия Филь, Юлия Сильверхоф
Денис Либстер
Макс Осипов. Алина Тарасова, Дарья Мищенко
Мария Иванова. Владимир Логутов
Евгения Тимакова, Екатерина Московская
Евгения Ольхина (BAIKALSEA Company)

Лина Самигуллина

Евгения Артемьева
Александр Салычев, Софья Абраменко

Антон Синцов. Екатерина Пирка, Сергей Кривчиков
Саша Герасимова, Юлия Сластнова
Мария Иванова, Веста Хваткова
Андрей Борисов («Яндекс Еда») и Виктория Терентьева (Puri – лучший ресторан с доставкой в «Яндекс Еде»)

Елизавета Прохорова и Елена Симон

Сергей Кривчиков. Екатерина Пирка
Андрей Рогачев, Евгений Гурин, Евгения Кручинина. Диана Кривова
Рашид Салюков, Иван Оленин
Юлия Косарецкая и Надежда Овчинникова

Евгения Кручинина, Егор Ширяев. Диана Кривова
Александр Ярославцев, Александр Русаков, Мария Варнавина, Елена Аполинарова

Елизавета Петухова
Сергей Кривчиков, Екатерина Голованова. Максим Емельянов
Кристина Лапкина
Андрей Рогачев, Евгений Гурин, Евгения Кручинина. Евгений Гурин и Андрей Рогачев
Команда «Ресторанной компании Поляна» и команда ресторана La Volte

Мария Шипулина. Варвара Самохвалова, Екатерина Ракицкая, Елизавета Назаркина
Стираем границы между едой и искусством: фуршет от Ulandy удачно дополнял выставку и рифмовался с работами авторов.

Редакция выражает благодарность партнерам:

  • «ЗИМ Галерея» – концептуальный жилой комплекс
  • BLNC – студия дизайна и коммуникаций
  • «Яндекс Еда» – сервис доставки
  • Ulandy – ресторанная группа
  • «Винодел & Сомелье» – галерея импортных этикеток
  • Denisov Winery – первая винодельня Самарской области
  • Baikal430 – реликтовая вода из озера Байкал
  • Limar Studio – светодиодные инновации

  • Profdisplay – профессиональное аудиовизуальное оборудование

Фото: Михаил Денисов, Максим Монахов

