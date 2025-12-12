Получили по заслугам! Показываем, какой была церемония награждения победителей гастрономической премии «Что Где Есть»

Суббота запомнилась нам (и, надеемся, вам!) долгожданной церемонией награждения гастрономической премии «Что Где Есть в Самаре и Тольятти». Имена победителей по мнению Совета фуди и читателей Собака.ru названы, тарелки вручены, выставка «
Застолье Вечеринка» открыта, фотоотчет (уже? да!) загружен. В этом году победителей в номинации «Лучший ресторан с доставкой в «Яндекс.Еде» награждал руководитель группы по работе с региональными ТОП-партнерами «Яндекс Еды» Андрей Борисов, а заведения с лучшими мега-завтраками поздравляла региональный менеджер ПФО BAIKALSEA Company Евгения Ольхина.
Мы поздравляем номинантов, финалистов и победителей «Что Где Есть в Самаре и Тольятти», а также говорим «спасибо!» читателям и Совету фуди за участие в гастропремии и интерес к изданию.
Команда «Ресторанной компании Поляна»
Елена Аполинарова, Яна Кузнецова
Дарья Гинтер
Ольга Проскурина, Александра Чикризова, Ника Шиян
Александр Стариков
Юлия Кузьменко
Адил Сабиров
Александра Оксюта
Томас Мосидзе, Анастасия Ионова
Валерия и Никита Самоукины
Елена Внучкова
Варвара Самохвалова
Лера Игнатьева
Руслан Кантюков, Олеся Акимова
Дмитрий Кулиш
Елена Краснощекова, Камила Сафина
Жанна Шуструйская и Игорь Гелибтерман
Екатерина Кондрашева
Рамиль Баталов
Елизавета Прохорова
Яна Кузнецова, Елена Аполинарова
Анастасия Попова, Екатерина Фомина
Александр Салычев, Станислав Ухин
Анастасия Мананникова
Анастасия Михайлова
Елена Симон
Наталья Бабкина
Анастасия Микишенко
Ольга Салдаева
Елена Краснова
Леонид Брегер
Юлия Косарецкая, Ирина Дырина, Надежда Овчинникова
Владислав Байраков
Севда Агаева
Дмитрий Шатохин
Елена Внучкова, Наталья Бабкина
Анна Шеянова
Дарья Гинтер
Максим Монахов
Ксения Богусонова, Анастасия Жорникова
Надежда Розенцвайг и Наталья Панькина
Анна Першина
Варвара Самохвалова, Екатерина Ракицкая, Елизавета Назаркина
Алина Тарасова, Мария Богданова, Дарья Мищенко
Михаил Мищенко
Елизавета Одина
Валерия Самоукина
Никита Самоукин
Анастасия Миронова
Андрей Борисов («Яндекс Еда»)
Юлия Косарецкая
Николай Шевченко
Вячеслав и Наталья Панькины
Илья Сысоев («Яндекс Еда»)
Виктория Рогачева, Татьяна Гурина
Константин Полищук, Максим Емельянов
Виктория Енютина и Александр Стариков
Адил Сабиров, Юлия Кузьменко
Виктория Терентьева
Елизавета Назаркина
Александр Русаков и Мария Варнавина
Елена Аполинарова, Яна Кузнецова, Диана Кривова
Валерия Самоукина
Лера Игнатьева
Илья Сысоев и Андрей Борисов («Яндекс Еда»)
Михаил Макаров
Виктория Терентьева (Puri – лучший ресторан с доставкой в «Яндекс Еде»)
Илья Ивановский
Яна Кузнецова, Александр Ярославцев, Елена Аполинарова
Дарья Гинтер
Елизавета Одина
Станислав Ухин, Михаил Мищенко
Руслан Кантюков
Томас Мосидзе, Анастасия Ионова
Команда «Ресторанной компании Поляна»
Анна Шеянова
Анна Першина, Ксения Богусонова
Анастасия Микишенко
Михаил Денисов
Татьяна Коблякова
Екатерина Сапогова, Максим Емельянов
Осман Омаров
Евгения Ольхина (BAIKALSEA Company), Диана Кривова, Евгений Гурин и Андрей Рогачев
Александр Русаков и Мария Варнавина
Дмитрий Кулиш и Юлия Косарецкая
Андрей Борисов («Яндекс Еда»), Яна Кузнецова, Елена Аполинарова («Дом Нино» – лучший ресторан с доставкой в «Яндекс Еде» по версии читателей)
Юлия Косарецкая, Ирина Дырина, Надежда Овчинникова
Евгения Ольхина (BAIKALSEA Company)
Лина Самигуллина
Александр Салычев, Софья Абраменко
Андрей Борисов («Яндекс Еда») и Виктория Терентьева (Puri – лучший ресторан с доставкой в «Яндекс Еде»)
Елизавета Прохорова и Елена Симон
Юлия Косарецкая и Надежда Овчинникова
Александр Ярославцев, Александр Русаков, Мария Варнавина, Елена Аполинарова
Команда «Ресторанной компании Поляна» и команда ресторана La Volte
Редакция выражает благодарность партнерам:
- «ЗИМ Галерея» – концептуальный жилой комплекс
- BLNC – студия дизайна и коммуникаций
- «Яндекс Еда» – сервис доставки
- Ulandy – ресторанная группа
- «Винодел & Сомелье» – галерея импортных этикеток
- Denisov Winery – первая винодельня Самарской области
- Baikal430 – реликтовая вода из озера Байкал
- Limar Studio – светодиодные инновации
Profdisplay – профессиональное аудиовизуальное оборудование
Фото: Михаил Денисов, Максим Монахов
Комментарии (0)