Получили по заслугам! Показываем, какой была церемония награждения победителей гастрономической премии «Что Где Есть»

Суббота запомнилась нам (и, надеемся, вам!) долгожданной церемонией награждения гастрономической премии «Что Где Есть в Самаре и Тольятти». Имена победителей по мнению Совета фуди и читателей Собака.ru названы, тарелки вручены, выставка « Застолье Вечеринка» открыта, фотоотчет (уже? да!) загружен. В этом году победителей в номинации «Лучший ресторан с доставкой в «Яндекс.Еде» награждал руководитель группы по работе с региональными ТОП-партнерами «Яндекс Еды» Андрей Борисов, а заведения с лучшими мега-завтраками поздравляла региональный менеджер ПФО BAIKALSEA Company Евгения Ольхина.

Мы поздравляем номинантов, финалистов и победителей «Что Где Есть в Самаре и Тольятти», а также говорим «спасибо!» читателям и Совету фуди за участие в гастропремии и интерес к изданию.