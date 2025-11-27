Сергей Жуков, олимпийки и настоящий телепорт во времени: в Самаре официально открылся бар «Евгенич»

Город встретил нового барного героя (теперь официально!): на гастрокарте Самары появилась точка с необычным, но очень понятным концептом – «Евгенич». Бар в формате «квартирника» и отсылками к старым добрым советским рюмочным посетил лично он – не просто специальный гость, а основатель проекта – певец Сергей Жуков.

Все начинается с «подъезда» с зелеными стенами, исписанными отметками тех, кто тут был, внутри бара – диванчики, те самые ковры и зеркала, а в меню – фирменные чебуреки и бутерброды со шпротами. Да, тот самый телепорт на три (а то и больше!) десятилетия назад есть – и мы нашли его в «Евгениче»!