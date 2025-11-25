Самарские аристократы – они такие! Показываем, как прошел иммерсивный ужин в «Ласточке»

Это вау: на один вечер яхт-клуб «Ласточка» (благодаря актерам театра «Грань» и всем гостям в роскошных нарядах!) превратился в настоящую усадьбу XIX века. Интерактивный спектакль «Игры русской аристократии» дополнили изысканные традиционные блюда русской кухни от бренд-шефа яхт-клуба: кавалерам и дамам подавали крабов, икру, навар и форель в сочетании с тихими и игристыми напитками. Отдельное «да!» говорим дресс-коду, который поддержали все присутствующие (а это вау в квадрате), и показываем фотографии с исторического вечера!