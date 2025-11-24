Полный зал, локальный совриск и активные – с троекратным превышением номинала! – торги: как прошел шестой Осенний аукцион современного искусства.

20 ноября в ресторане «Гринберг» прошел Осенний аукцион современного искусства, который объединяет знакомых публике авторов разных поколений, знакомит город с локальными авторами и создает почву для коллекционирования локального искусства. Галерея «Виктория», Российский аукционный дом и арт-клуб «Худрук» превратили встречи с самыми яркими представителями региональной арт-сцены в традицию. Партнерами шестого по счету аукциона, который собрал полный зал, стали бренд Furla, бутик VIPAVENUE и международная клиника IBC. Из пятнадцати представленных лотов девять нашли новых владельцев: самым дорогим – 170 000 рублей – лотом стала акварель Владимира Логутова «Без названия», но самая высокая активность была зафиксирована при продаже небольшой вышивки Милы Гущиной «Зеркало перерождения»: коллекционеры и любители современного искусства подняли ставку с изначальных 50 000 до 145 000 рублей. Общая выручка аукциона составила более миллиона рублей, но отдельно хочется отметить благотворительный лот, представленный брендом Furla и художницей Юлией Сильверхуф – вся выручка от его продажи была направлена галерее ОССИ «Ми». Чтобы передать атмосферу ежегодного арт-праздника, собрали самые яркие кадры прошедшего вечера.