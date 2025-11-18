Индия без упрощений и пародий: как прошел гастрономический вечер «Гармония вкусов шефа Нагендры»

Чтобы познакомить Самару с настоящей – без упрощений и пародий – высокой индийской кухней, команда ресторана «Рибай» пригласила легендарного шефа: имя Нагендра Махадеваппа известно во всем мире. Хайдарабадская бирьяни, креветки «Гхати Масала», манго ласси, рыба «Бафат Масала», расмалай: рассказ о каждом курсе можно начинать с «вообще не ожидали, что это может быть так!» А кроме незабываемого – не ради красного словца! – ужина, гостей ждал полезный экспресс-курс от специалиста по современному этикету Ольги Корд и музыкальное сопровождение от трио CoolBru и музыкантов kowalski.club.