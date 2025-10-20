Самара модная: как прошла «Территория моды»

Прошедшие выходные доказали – убедительно! – скептикам, что мода в Самаре была, есть и будет! Организаторы четвертого маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области» объединили представителей областного фэшн-комьюнити и превратили – на три дня! – ТК «Гудок» в центр региональной моды. Самые яркие локальные – и не только! – бренды, эффектные показы и выступления федеральных экспертов фэшн-индустрии – все это мы отразили в подробном отчете, который поможет ощутить атмосферу модного праздника всем, кто почему-то его пропустил.