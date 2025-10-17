Женщины меняют город – это факт! Как прошел гала-ужин, посвященный проекту «ОНА х Самара: 10 имён»

Женщины меняют город – это факт! Проект Собака.ru «ОНА х Самара: 10 имён» доказал, что женская власть давно – и без всяких революций и ненужного шума – наступила. И познакомил город с выдающимися женщинами, которые меняют Самару и формируют облик, идеологию и стратегию нашего города.

Это они стали главными героинями гала-ужина с концепцией «только для женщин» в итальянском ресторане Vivi, на котором Собака.ru собрала самых ярких – по мнению редакции – представительниц женского комьюнити: со стихами от проекта «Стихограм» и конферансом Евгения Козаченко.

Знакомьтесь: директор Самарского художественного музея Алла Шахматова, профессор Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева Анна Семеновна Готлиб, владелица «Кухмистерской фон Вакано» Алена Таран, специалист благотворительного фонда «Старость в радость» по работе с региональными волонтерами Алена Лочехина, директор клиники красоты и здоровья «Нью Лайф» Ольга Колсанова, декоратор и совладелица галереи интерьера «Фабрика» Наталья Мартынова, коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент» Мария Иванова, создательница туроператора новых впечатлений «Город-Курорт» Катерина Ревинская, сооснователь link.bureau Рената Насыбулина и главный врач медицинского центра «Династия» Ольга Тюмина.

Редакция Собака.ru говорит спасибо партнерам проекта – сети оптических салонов «Роскошное зрение» и команде итальянского ресторана Vivi – и выражает личную благодарность владелице ресторана Олесе Давидюк.

И конечно, мы собрали самые атмосферные кадры с камерного торжества, которые помогут ощутить его вайб!