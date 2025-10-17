Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Женщины меняют город – это факт! Как прошел гала-ужин, посвященный проекту «ОНА х Самара: 10 имён»

Женщины меняют город – это факт! Проект Собака.ru «ОНА х Самара: 10 имён» доказал, что женская власть давно – и без всяких революций и ненужного шума – наступила. И познакомил город с выдающимися женщинами, которые меняют Самару и формируют облик, идеологию и стратегию нашего города.

Это они стали главными героинями гала-ужина с концепцией «только для женщин» в итальянском ресторане Vivi, на котором Собака.ru собрала самых ярких – по мнению редакции – представительниц женского комьюнити: со стихами от проекта «Стихограм» и конферансом Евгения Козаченко.

Знакомьтесь: директор Самарского художественного музея Алла Шахматова, профессор Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева Анна Семеновна Готлиб, владелица «Кухмистерской фон Вакано» Алена Таран, специалист благотворительного фонда «Старость в радость» по работе с региональными волонтерами Алена Лочехина, директор клиники красоты и здоровья «Нью Лайф» Ольга Колсанова, декоратор и совладелица галереи интерьера «Фабрика» Наталья Мартынова, коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент» Мария Иванова, создательница туроператора новых впечатлений «Город-Курорт» Катерина Ревинская, сооснователь link.bureau Рената Насыбулина и главный врач медицинского центра «Династия» Ольга Тюмина.

Редакция Собака.ru говорит спасибо партнерам проекта – сети оптических салонов «Роскошное зрение»  и команде итальянского ресторана Vivi – и выражает личную благодарность владелице ресторана Олесе Давидюк.

И конечно, мы собрали самые атмосферные кадры с камерного торжества, которые помогут ощутить его вайб!

Алла Шахматова
Катерина Ревинская
Ольга Колсанова
Анна Готлиб

Яна Бараса
Маргарита Барановская

Екатерина Вовк
Юлия Чудаева
Мария Иванова
Светлана Стулова, Ольга Колсанова
Олеся Давидюк
Татьяна Попкова

Надежда Красненко

Рената Насыбуллина

Варвара Самохвалова

Полина Степанова

Алла Шахматова
Дарья Мищенко
Ирина Серебрякова
Евгения Тимакова, Екатерина Московская
Анастасия Кнор

Марина Буканова
Елена Казеева, Яна Бараса
Светлана Стулова
Дарья Мищенко, Алла Шахматова
Юлия Вотякова
Татьяна Папкова, Татьяна Полякова

Евгения Тимакова
Наталья Сагалова, Валентина Райку

Екатерина Московская
Екатерина Сафронова

Анна Ситник. Анна Готлиб
Светлана Стулова, Алла Шахматова, Ольга Колсанова
Елена Казеева
Татьяна Полякова

Марина Буканова, Екатерина Вовк
Екатерина Осипова
Мария Шипулина
Света Каннибала. Соня Усольцева
Дарья Мищенко, Елизавета Петухова, Мария Шипулина
Света Каннибала
Евгений Козаченко
Анна Рожкова
Дарья Сапожникова
Екатерина Осипова
Дарья Мищенко, Елизавета Петухова
Олеся Давидюк
Ольга Колсанова
Света Каннибала. Соня Усольцева
Евгения Тимакова
Илья Полосин

Ирина Серебрякова
Елена Казеева
Мария Шипулина
Алла Шахматова
Екатерина Сафронова

Илья Полосин

Мария Шипулина, Мария Иванова
Катерина Ревинская
Евгений Козаченко
Фото: Михаил Денисов

