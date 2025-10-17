Женщины меняют город – это факт! Как прошел гала-ужин, посвященный проекту «ОНА х Самара: 10 имён»

Женщины меняют город – это факт! Проект Собака.ru «ОНА х Самара: 10 имён» доказал, что женская власть давно – и без всяких революций и ненужного шума – наступила. И познакомил город с выдающимися женщинами, которые меняют Самару и формируют облик, идеологию и стратегию нашего города.
Это они стали главными героинями гала-ужина с концепцией «только для женщин» в итальянском ресторане Vivi, на котором Собака.ru собрала самых ярких – по мнению редакции – представительниц женского комьюнити: со стихами от проекта «Стихограм» и конферансом Евгения Козаченко.
Знакомьтесь: директор Самарского художественного музея Алла Шахматова, профессор Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева Анна Семеновна Готлиб, владелица «Кухмистерской фон Вакано» Алена Таран, специалист благотворительного фонда «Старость в радость» по работе с региональными волонтерами Алена Лочехина, директор клиники красоты и здоровья «Нью Лайф» Ольга Колсанова, декоратор и совладелица галереи интерьера «Фабрика» Наталья Мартынова, коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент» Мария Иванова, создательница туроператора новых впечатлений «Город-Курорт» Катерина Ревинская, сооснователь link.bureau Рената Насыбулина и главный врач медицинского центра «Династия» Ольга Тюмина.
Редакция Собака.ru говорит спасибо партнерам проекта – сети оптических салонов «Роскошное зрение» и команде итальянского ресторана Vivi – и выражает личную благодарность владелице ресторана Олесе Давидюк.
И конечно, мы собрали самые атмосферные кадры с камерного торжества, которые помогут ощутить его вайб!
Анна Готлиб
Маргарита Барановская
Татьяна Попкова
Надежда Красненко
Рената Насыбуллина
Варвара Самохвалова
Полина Степанова
Анастасия Кнор
Татьяна Папкова, Татьяна Полякова
Наталья Сагалова, Валентина Райку
Екатерина Сафронова
Екатерина Сафронова
Илья Полосин
Фото: Михаил Денисов
