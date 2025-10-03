Мы съели десять с половиной тонн еды! Показываем, каким был гастрофестиваль «Самара со вкусом»

Столько съели самарцы на этих выходных. И это не просто кликбейтный заголовок: за два дня – 27 и 28 сентября – фестиваль «Самара со вкусом» посетили двадцать пять тысяч человек. Гости гастрофеста дегустировали настоящую волжскую кухню (масштабы съеденного удивляют!), знакомились с фермерскими продуктами родом из Самарской области, грелись под выступления артистов из Самары и других городов, занимались йогой, смотрели кино локальных режиссеров и вместе с этим отмечали Международный день туризма. А еще – выбирали то самое самарское блюдо: им – барабанная дробь – стала шаурма с волжским судаком и соусом из раковых шеек.

Собрали фотоотчет с гастропраздника: ищем собачку в свитере, огромный хинкаль и волжских раков.