Осень, мы готовы! Подводим итоги клиентского дня клиники «Нью Лайф»

Чтобы внести в свою жизнь что-то новое – от полезных привычек и занятий спортом до уходовых процедур и регулярного чек-апа организма, не нужно дожидаться наступления Нового года – все самое лучшее нам нужно прямо здесь и сейчас! И осень для важных изменений – подходящее время года. В последнюю субботу сентября в Lotte Hotel Samara прошел клиентский день клиники «Нью Лайф».

Спикеры – нутрициолог и психолог Елена Сухобрус, врач-дерматолог, косметолог и трихолог Ксения Смирнова, врач-гинеколог Светлана Стулова и главный врач клиники Ольга Колсанова открыли настоящий телепорт в мир красоты и здоровья. Гости узнали, как сохранить себя в условиях ежедневного стресса, восстановиться после лета (которое, как оказалось, то еще испытание для нашего организма!) и эффективно подготовиться к холодам, заложив основу на весь следующий год. Была и презентация вау-новинки – аппарата для ультразвукового SMAS-лифтинга нового поколения, Ultraformer MPТ. Двести гостей встречали велкам-зона с игристым и маэстро – ведущий Евгений Казаченко, а после лекций всех ждали интерактивы и неформальное общение с врачами под диджей-сет от Полины Тонкович.