Эхо совершеннолетия: Дом моды Masha Goryacheva отметил совершеннолетие масштабным фэшн-шоу

Самарский фэшн-мир уже восемнадцать лет неразрывно связан с ее именем: Маша Горячева – модельер, создатель и идейный вдохновитель одноименного Дома моды. По случаю совершеннолетия команда Masha Goryacheva устроила не просто показ, а мега-шоу «ЭХО», увидеть которое смогли восемьсот пятьдесят зрителей из Самары, Сочи, Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

Сто шестьдесят образов, презентация нескольких эксклюзивных коллекций и десятки кадров с подиума (которые мы собрали в фотоотчете!) – да, это было масштабно, ярко и смело.

Фото: Аким Барон, Павел Сульдин

