Волжские закуски, балалайка и роскошные виды: как прошел финальный ужин Межрегионального фестиваля локального продукта

В последний четверг сентября экоотель «Маяк» на Мастрюковских озерах принял торжественную церемонию закрытия юбилейного Межрегионального фестиваля локального продукта «Волжские сезоны». Финальный ужин пятого сезона фестиваля, в котором в этом году принимало участие более семидесяти ресторанов из одиннадцати городов страны, открыл ведущий вечера Федор Степаненко: заслуженный артист Самарской области зачитал обращение организатора и главного идеолога «Волжских сезонов» и генерального директора «Ресторанной Компании Поляна» Романа Вавилина. Над меню финального ужина работали шефы самарских ресторанов, которые приняли участие в фестивале: бренд-шефы «Ресторанной компании Поляна» Евгений Гурин и Андрей Рогачев, шеф-повар La Volte Андрей Воробьев, шеф-повар The Brasserie Кирилл Самойлов и шеф-повар «Коза Тапас» Ян Сорока.

Гости вечера получили возможность попробовать амюз-буш по-волжски, эскабече в раке, тарталетку с волжским судаком и щечками судака, террин из фермерской утки с соусом из весенних сморчков и ширяевской вишней и крем из белых грибов и белого шоколада с соусом из смородины и пихты с кедровым орехом, который подали на десерт. Организацию выездного обслуживания обеспечила команда «Маяка» и «Юлэнди Кейтеринг», а создавать теплую атмосферу гастрономического праздника доверили зажигательному балалаечнику-виртуозу Дмитрию Хурину и джентльмен-хору Max&Men во главе с главным хормейстером Самарского академического театра оперы и балета Максимом Пожидаевым.