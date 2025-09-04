Полезные знакомства, живая музыка и бар с лимонадами: как прошел девятый день рождения Business Family

В конце августа в Волгаре собрались все активные жители города-курорта. Поводом для встречи стал девятый день рождения экологичного бизнес-сообщества Business Family в формате бизнес-кэмп. Теплый и яркий праздник запомнился живой музыкой от Joy Cafе, баром с безалкогольными лимонадами и выступлениями совладельца брендов «Твой Тай», «Ферма» и «Эклерная» Романа Давыдова, арт-директора салона «Мануфактура» Елены Морозовой и основателя клуба Business Family Анастасии Кабановой. Собравшиеся оценили яркие фотозоны, а самые активные вернулись домой с подарками от организаторов праздника. Собрали самые яркие кадры, чтобы передать атмосферу лета и комфортного нетворкинга.