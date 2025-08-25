Волжские специалитеты и предложение руки и сердца: чем запомнился последний в этом сезоне гастроужин «На высоте»

Организаторы V Межрегионального фестиваля локального продукта «Волжские сезоны» проводили лето с размахом: 21 августа в парке имени Гагарина прошли повторные ужины – «Ранний ужин» и «Ужин на закате» – на колесе обозрения. В меню. над которым работали бренд-шефы организаторов фестиваля «Ресторанной компании Поляна» Евгений Гурин и Андрей Рогачев, было четыре курса блюд с волжскими специалитетами и местными продуктами: хлеб на жигулевском пенном с грибным маслом, мозаика из волжской рыбы, утка с полбой, копченой вишней и смородиновым жу и жигулевское мороженое на ржаной бриоши. Этот вечер запомнился аудиогидом от самарского краеведа Андрея Артемова и отличной организацией выездного обслуживания, которое обеспечила команда «Юлэнди Кейтеринг»: во время «Ужина на закате» одна из девушек получила предложение руки и сердца.