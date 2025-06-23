«Волжские сезоны» всегда на высоте: как прошло торжественное открытие пятого Межрегионального фестиваля локального продукта

V Межрегиональный фестиваль локального продукта «Волжские сезоны» с первого дня лета покорил все Поволжье: сезонное меню с волжскими специалитетами и местным колоритом представлено во всех – а это почти семьдесят ресторанов в одиннадцати городах! – заведениях.

А 19 июня состоялась торжественная церемония открытия юбилейных «Волжских сезонов»: на крыше центра труда и отдыха «Станкозавод» организовали дегустацию авторских курсов от ресторанов Lunasole, «Где нас нет», La Volte и Vivi, шеф-бармен организатора фестиваля «Ресторанной компании Поляна» Егор Ширяев представил фирменный фестивальный напиток «Купеческий», а партнеры фестиваля – туроператор «Город-курорт», «Юленди» и эко-отель «Маяк» – множество разнообразных сюрпризов для собравшихся. За настроение и волжский вайб вечера отвечала кавер-шоу-группа Paiducho Band и ведущие вечера – Игорь Гейдман и Сергей Забелин.