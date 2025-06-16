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Репортажи

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Аристократия с оттенком хулиганства: как прошла официальная презентация коллекции Clash De Cartier

15 мая представители ООО «Маркизапроект» провели в салоне оптики «Роскошное зрение» – одного из трех авторизованных дистрибьютеров бренда в Самаре Cartier с возможностью официального сервисного обслуживания – презентацию новой линейки очков Clash De Cartier.

Оценить яркую – и безумно красивую – коллекцию, в которой аристократические коды сочетаются с нотками хулиганства, а строгие геометрические формы парадоксальным образом выглядят женственными, собрались самые – на наш взгляд – яркие люди города.

Фото: Михаил Денисов

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