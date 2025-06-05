Тренировка от чемпиона RCC Hard, увлекательная эстафета и фэшн-показ: как прошел Фестиваль Моды и Спорта Fashion Arena

Последняя суббота весны в Самаре прошла под знаменами моды и спорта: организаторы фестиваля Fashion Arena предложили городским ударникам ЗОЖ насыщенную программу, подарившую всем собравшимся в закрытом спортивном манеже заряд вдохновения на все лето!

Это был тот самый случай, когда каждый мог найти интересное событие для себя: гонку малышей, урок по осанке, свадебный забег, интервью с обладателем титула «Мистер Вселенная» или лекцию от нутрициолога. А кульминацией праздника стал модный шоу-показ, который смог объединить спортсменов и моделей.