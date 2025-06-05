Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Тренировка от чемпиона RCC Hard, увлекательная эстафета и фэшн-показ: как прошел Фестиваль Моды и Спорта Fashion Arena

Последняя суббота весны в Самаре прошла под знаменами моды и спорта: организаторы фестиваля Fashion Arena предложили городским ударникам ЗОЖ насыщенную программу, подарившую всем собравшимся в закрытом спортивном манеже заряд вдохновения на все лето!

Это был тот самый случай, когда каждый мог найти интересное событие для себя: гонку малышей, урок по осанке, свадебный забег, интервью с обладателем титула «Мистер Вселенная» или лекцию от нутрициолога. А кульминацией праздника стал модный шоу-показ, который смог объединить спортсменов и моделей.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: